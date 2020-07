JAKARTA - Naya Rivera ditemukan meninggal dunia di Danau Piru, California. Jenazah Naya ditemukan usai lima hari dinyatakan hilang.

Atas meninggalnya bintang Glee tersebut, netizen mengungkap duka cita. Netizen membanjiri media sosial Twitter dengan posting-an tentang Naya Rivera. Trends24 juga menampilkan Naya di urutan teratas.

Sheriff County Ventura, Bill Ayub mengungkapkan kemungkinan penyebab Rivera tenggelam. Bintang Glee tersebut diduga tenggelam pada sore hari, pasalnya pada sore hari banyak arus di danau tersebut.

Ayub menambahkan Rivera kemungkinan menghabiskan saat-saat terakhirnya untuk menyelamatkan sang anak, Josey Hollis Dorsey.

"Kami tahu dari berbicara dengan putranya, bahwa ia dan Naya berenang di danau bersama-sama di beberapa titik selama perjalanan mereka. Pada saat itulah putranya menggambarkan bantuan ke perahu oleh Naya, yang mendorongnya ke geladak dari belakang," ungkap Ayub seperti dikutip dari laman People, Selasa (14/7/2020).

Dia menambahkan bahwa Josey memberi tahu penyelidik bahwa dirinya kemudian melihat ke belakang dan melihat sang ibu menghilang di bawah permukaan air. Pada waktu tersebut kemungkinan Rivera mulai tenggelam.

really surprised to hear the sad news that NAYA RIVERA Santana in GLEE died ..



thank you for being a great artist, a good mother, and an inspiration



RIP NAYA RIVERA— renalhari (@Renalhari1) July 14, 2020