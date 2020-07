JAKARTA - Zoom merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan atau meeting secara online. Layanan ini menawarkan video konferensi yang bisa diakses di platform destkop maupun di platform mobile.

Dilansir Timedoctor, video konferensi seperti Zoom menjadi populer ketika pandemi Covid-19. Bila Anda belum pernah menggunakan Zoom sebelumnya, mungkin Anda kebingungan bagaimana cara menggunakannya.

Berikut ini beberapa langkah yang perlu Anda lakukan untuk menggunakan layanan Zoom.

Platform Desktop

Pertama-tama, Anda perlu mengakses website Zoom. Klik tombol SIGN UP yang berada sudut kanan atas pada layar. Anda akan menemukan dua opsi saat akan membuat akun Zoom.

Anda bisa memilih untuk membuat akun baru menggunakan alamat email Anda. Anda juga bisa memilih untuk sign in menggunakan SSO (Single Sign-On) atau akun Google atau Facebook Anda.

Bila Anda menggunakan Zoom untuk tujuan pekerjaan, disarankan untuk sign up menggunakan alamat email pekerjaan Anda.



Langkah berikutnya, Zoom akan mengirimkan Anda email dengan link konfirmasi. Klik pada link itu untuk menuju Sign Up Assistant Zoom dan masuk menggunakan kredensial Anda.

Langkah selanjutnya, unduh aplikasi desktop / Zoom klien dari situs web Zoom untuk akses mudah.

Untuk memulai Zoom Meeting, Anda perlu log in menuju akun Zoom Anda. Arahkan kursor Anda di atas tombol 'Host a Meeting' di sudut kanan atas layar, dan pilih salah satu opsi berikut, With Video On, With Video Off dan Screen Share Only.

Situs web akan mengarahkan Anda ke aplikasi Zoom dan memulai rapat. Di sini, Anda dapat mengedit pengaturan rapat atau menyalin "URL Undangan" yang Anda kirim ke peserta.

Platform Mobile

Unduh aplikasi Zoom iOS atau Android dari App Store / Play Store. Langkah berikutnya, daftar atau masuk ke Zoom dengan mengikuti instruksi di layar yang mirip dengan proses desktop.

Untuk memulai Zoom Meeting, langkah pertama, buka aplikasi Zoom seluler dan masuk ke akun Anda. Berikutnya, ketuk ikon oranye "New Meeting" yang muncul di layar Anda. Kemudian, edit pengaturan rapat sesuai dengan preferensi Anda (seperti mematikan video untuk peserta, menggunakan ID Rapat Pribadi, dan lain-lain).

Setelah selesai, ketuk tombol biru "Start A Meeting".

(ahl)