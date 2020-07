JAKARTA - Peluncuran game Flight Simulator tengah dipersiapkan oleh perusahaan. Jorg Neumann, Head of The Franchise of Xbox melalui unggahan pada laman blog mengumumkan bahwa Microsoft Flight Simulator resmi dirilis pada 18 Agustus.

Dilansir Geek Wire, game yang telah diperkenalkan pada konferensi E3 2019 ini sudah dapat dipesan mulai hari ini melalui Windows 10 atau melalui Xbox Game Pass untuk PC (beta).

“Kami sangat senang dan rendah hati dengan dukungan serta dedikasi yang telah memacu komunitas Flight Sim selama 38 tahun terakhir. Sejak peluncuran ‘Microsoft Flight Simulator’ pertama di tahun 1982, kami tahu akhirnya ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan generasi selanjutnya,” tulis Neumann dalam unggahan blog.

Microsoft Flight Simulator merupakan seri game terbaru dari Flight Simulator yang dirilis pada tahun 1982. Setelah meninggalkan kekosongan dengan seri Microsoft Flight (2012), akhirnya seri ini berhasil dikembangkan oleh Asobo Studio, sebuah studio game yang juga terkenal dengan seri The Crew 2 dan A Plague Tale: Innocence.



Baca juga: 4 Game Paling Populer di Play Store





Melalui seri terbarunya ini, Anda akan disuguhkan dengan pengalaman mengendarai pesawat terbang dalam visi 4K.

Selain menghadirkan pengalaman dengan kualitas visual yang baik, game ini juga akan menghadirkan detail untuk membuat pengalaman bermain Anda menjadi lebih menarik. Game menampilkan landscape yang meliputi 37 bandara dengan miliaran bangunan, lalu lintas langsung, cuaca, dan hewan, bentuk pesawat yang digambarkan rinci hingga mesin cuaca dinamis yang memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan mode cuaca meliputi suhu, kelembaban, dan hujan.

Adapun jika Anda tertarik untuk memainkan game ini, Microsoft Flight Simulator hadir dalam tiga versi berbeda, yakni Standart Edition, Deluxe Edition, dan Premium Deluxe Edition.

Semakin mahal versi yang Anda beli, semakin banyak pula pilihan pesawat dan bandara yang dapat Anda akses. Meski demikian, sayangnya belum dapat dipastikan apakah game ini akan dirilis dalam versi Xbox One maupun Steam.

(ahl)