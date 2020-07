JAKARTA – Bocoran desain baru dari Gmail terlihat di situs web Google, Google Cloud Next ‘20: OnAir oleh pengguna Twitter Tahin Rahman (via Android Police). Desain ulang ini memungkinkan Anda bisa berkolaborasi dengan kolega, bekerja di Google Documents, dan berbicara di Google Meet tanpa pelu keluar dari aplikasi Gmail, melansir The Verge.

Desain baru ini akan hadirkan tab Mail, Chat, Rooms, and Meet. Akan tersedia Chat tab yang akan mempermudah memulai percakapan dengan orang-orang, sementara Room akan menjadi percakapan berbasis topik, mirip seperti saluran Slack.

Kemudian tab Meet untuk Anda yang ingin mengajukan rapat melalui Google Meet (Tab Meet mungkin terlihat familier - Google sudah mengumumkan pada bulan Juni bahwa akan hadir dalam aplikasi iOS dan Android Gmail).



Postingan lain dari Rahman menunjukkan bahwa aktivitas dari mulai percakapan, Google Doc, bisa Anda lakukan secara bersamaan. Anda bahkan dapat melakukan Google Meet video dalam mode picture-in-picture bersamaan, sehingga memungkinkan Anda dapat melakukan diskusi melalui panggilan dan melihat obrolan dan dokumen.

Sebelumnya pada Januari, Google memang pernah melaporkan ingin menyatukan workplace tools dan aplikasi pengiriman pesan dalam satu aplikasi.

(ahl)