JAKARTA – Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melihat dunia dari sudut pandang serangga? Melihat sekeliling menjadi sangat besar seperti dalam film animasi A Bug’s Life. Mungkin terdengar mustahil, namun baru-baru ini tim insinyur dari University of Washington telah menemukan cara untuk memberikan Anda pengalaman itu.

Dilansir Inverse, dalam jurnal berjudul Science Robotics yang dirilis pada Rabu (15/7/2020), tim insinyur dari University of Washington dikabarkan berhasil menciptakan kamera berukuran sangat kecil yang dapat dipakai serangga.

Bukan hanya ukurannya saja yang kecil, kamera itu bahkan hanya memiliki berat sebesar 250 miligram.

Memiliki ukuran mungil, diketahui kamera tersebut sudah dilengkapi dengan sistem Bluetooth yang dapat mengirimkan langsung hasil tangkapan video ke ponsel pintar terdekat. Adapun kualitasnya memang belum terlalu baik.



Baca juga: 5 Jenis Ular Paling Berbisa di Dunia, Ular Laut hingga Black Mamba

Untuk saat ini kamera tersebut baru dapat menghasilkan gambar hitam putih dalam lima frame per detik. Jika dibandingkan, itu setara dengan satu per lima dari frame film dan TV yang biasanya memuat 24 frame per detik. Meski begitu, untuk kualitas baterai kamera ini dapat dioperasikan selama enam jam terus menerus.

"Visi sangat penting bagi kami, seperti halnya hewan lainnya, dan itu adalah sesuatu yang Anda lihat secara umum pada sistem robot yang lebih besar seperti mobil otonom. Tetapi ketika Anda mencoba mengecilkannya menjadi seukuran satu sen, itu menjadi sangat menantang. Anda harus mempertimbangkan sejumlah faktor berbeda, termasuk ukuran, berat, dan konsumsi daya. Ini semua adalah hal yang berbeda yang harus kami optimalkan,” ucap Vikram Iyer, penulis utama studi Science Robotics dan juga mahasiswa Ph.D. Teknik Elektro dan Komputer di University of Washington, dikutip Inverse.

Selain menciptakan kamera yang dapat dipasang pada punggung serangga, tim ini juga menciptakan 'serangga' itu sendiri – tentunya dalam rupa robot. Ciptaan robot itu memiliki kemampuan penglihatan yang sama baiknya dengan serangga sungguhan, di mana “mata”-nya dapat berputar 60 derajat.

Kedua alat ini sudah diuji. Hasil menunjukkan bahwa serangga dapat bergerak dengan normal tanpa terganggu kamera yang dipasang pada punggung mereka. Diketahui pula “mata” kamera itu dapat digerakan melalui ponsel pintar.

Dengan temuan ini, besar harapan bahwa hal ini akan menjadi inovasi terbaru mulai dari keperluan endoskopi, hingga untuk pertanian, di mana petani dapat memasang ransel kamera pada serangga untuk mengawasi ladang mereka.

(ahl)