JAKARTA – Menjelang perilisan Xbox Series X, Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah memberhentikan produksi dari seri Xbox One X dan Xbox One S All-Digital Edition. Meski begitu, untuk seri Xbox One S akan tetap diproduksi dan dijual secara global.

“Saat kami melangkah menuju masa depan dengan Xbox Seri X, kami mengambil langkah untuk menghentikan produksi Xbox One X dan Xbox One S All-Digital Edition," ucap juru bicara Microsoft kepada The Verge.

Dilansir Tech Radar, kabar perihal pemberhentian produksi dua seri Xbox tersebut sebenarnya sudah tersebar sejak minggu lalu. Kabar itu muncul di laman Reddit setelah seorang yang diduga karyawan Target mengklaim bahwa database toko menyatakan kedua produk tersebut dalam status ‘dihentikan’.



Tidak jauh berbeda, Amazon juga memberikan keterangan ‘stock terbatas’ atau ‘produk tidak tersedia’ untuk seri Xbox tersebut.

Terkait kedua seri ini, Xbox One X merupakan konsol game yang telah dirilis sejak 2017, sedangkan seri S All-Digital Edition dirilis pada April tahun lalu. Dengan jarak waktu yang tidak terpaut jauh ini memang cukup disayangkan jika kedua seri tersebut harus diberhentikan pada tahun ini.

Meski begitu, tampaknya Microsoft memang ingin mendorong penggemar untuk menggunakan seri yang lebih baru, seri Xbox Series X dibandingkan dua pendahulunya.

Meski begitu, terkait kepastian dari alasan dan informasi lainnya tampaknya baru akan dapat kita ketahui pada Showcase di 23 Juli. Jika Anda masih menginginkan kehadiran Xbox One X dan seri S-Digital Edition, keduanya masih dapat Anda dapatkan di beberapa retail yang menyediakan stok terakhir.

(ahl)