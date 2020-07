JAKARTA - Ketika Anda membuka email, mungkin Anda pernah menemukan banyak pesan yang menumpuk. Hal ini tentunya cukup mengganggu. Belum lagi, jika pesan tersebut tidak begitu penting dan berupa pesan promosi.

Daripada membiarkannya menumpuk, berikut ini beberapa opsi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi pesan promosi yang mengganggu.

Berhenti Berlangganan atau Blokir Alamat E-mail

Mungkin Anda tidak menyadarinya, namun sebenarnya Google sudah memberikan Anda cara untuk menghentikan pesan promosi hanya dengan sekali klik. Jika Anda menerima pesan baru, AI Google secara otomatis akan mengkategorikannya sebagai pesan biasa atau promosi.

Jika pesan tersebut merupakan dari laman berlangganan Anda, pada saat pesan tersebut dibuka Anda dapat menemukan pilihan “berhenti berlangganan (unsubscribe)” tepat di sebelah alamat e-mail pengirim.

Jika memutuskan untuk berhenti, Anda cukup klik opsi tersebut dan setelahnya diteruskan pada kotak pop-up dan Anda cukup klik tombol “berhenti berlangganan” pada kotak itu. Namun perlu diingat, proses ini tidak akan secara otomatis membuat Anda berhenti menerima pesan.

Setidaknya perlu beberapa hari hingga alamat e-mail Anda benar-benar terhapus dari daftar berlangganan.



Blokir

Beberapa pesan mungkin dikirim sebagai pesan spam. Untuk mengatasi pesan ini, dibanding menggunakan opsi “berhenti berlangganan”, ada baiknya Anda memilih untuk langsung memblokir alamat e-mail terkait.

Caranya pun cukup mudah, Anda hanya perlu menekan tombol “lainnya” berupa tiga titik di sudut kanan atas dan setelahnya pilih opsi “blokir [nama pengirim]”.

Menghapus Pesan Lama

Selain berhenti berlangganan dan blokir alamat pengirim, Anda juga dapat menyingkirkan pesan promosi dengan cara menghapus pesan lama. Cara ini dapat Anda gunakan jika Anda hendak menghapus pesan tanpa mempedulikan alamat pengirimnya.

Hal ini berbeda dengan opsi pertama, di mana Anda menghapus pesan secara spesifik dari pengirim tertentu dan secara permanen tidak menerima pesan serupa di masa yang akan datang.

Untuk menghapus pesan, berikut langkah yang dapat Anda ikuti:

- Ketik nama pengirim di kotak pencarian “from: [nama pengirim]” (Anda juga dapat menyalin alamat surel untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat).

- Setelah daftar pesan muncul, Anda cukup menekan kotak kosong yang ada di samping kiri setiap pesan, tekan tombol tersebut hingga berubah menjadi centang. Jika Anda hendak menghapus tanpa memilih, cukup pilih opsi “select all conversations that match this search”.

- Jika sudah, Anda hanya perlu menekan tombol berbentuk tempat sampah dan ketika kotak pop-up muncul, cukup klik “ok”

Kedua cara tersebut dapat efektif Anda lakukan melalui browser. Namun, jika Anda rasa hal tersebut terlalu merepotkan, Anda juga masih dapat melakukannya melalui aplikasi ponsel. Hanya saja, tidak semua opsi dapat dilakukan.

(ahl)