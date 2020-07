POKEMON adalah salah satu franchise game terkenal yang memiliki banyak genre, mulai dari card battle hingga fighting. Sayangnya, tidak semua game tersebut berhasil dan disukai pasar, ada juga game Pokemon milik Nintendo yang gagal.

Dilansir Comicbook, Nintendo secara resmi menutup akses dan memberhentikan operasi dari game Pokemon Rumble Rush di seluruh platform, game ini pun sudah tidak tersedia untuk diunduh melalui toko aplikasi. Nah, bagi mereka yang sudah mengunduhnya, game tersebut sudah tidak dapat dimainkan dan semua fitur yang Anda miliki resmi hilang.

“Pokemon Rumble Rush telah pensiun dan layanan untuk game seluler telah berakhir. Sejak saat ini, Anda tidak dapat menginstalnya atau memperbarui aplikasi ini. Anda juga tidak dapat memainkan versi aplikasi yang diinstal sebelumnya. Selain itu, Poké Diamonds (mata uang dalam game) yang tidak terpakai, tidak lagi dapat digunakan atau ditebus," ucap The Pokemon Company melalui sebuah pengumuman resmi, dikutip Comicbook.

