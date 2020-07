SAN FRANCISCO - Google biasanya menamakan versi Android mereka dengan penamaan makanan. Perusahaan umumnya mengungkap versi terbaru dari Android setiap tahun.

Pada 2018, Google mengungkap munculnya Android 9.0 Pie. Tahun lalu, seharusnya perusahaan mengumumkan dengan penamaan 'Q' pada sistem operasi mereka. Namun, kenyataannya tidak demikian.

Dikutip iNews, Google terus menggunakan nama makanan penutup dalam urutan abjad setiap tahun hingga Android 10 yang dikeluarkan pada 2019. Berdasarkan pola, Google seharusnya menggunakan nama makanan penutup yang dimulai dengan huruf 'Q', yang membuat segalanya agak sulit.

Jadi, tahun lalu, Google menutup unit penamaan makanan penutupnya dan memberitahu mereka yang ada divisi sangat khusus ini untuk memberikan skema penamaan seperti semula. Menariknya, bagian dari skema penamaan lama disimpan karena Google merujuk ke versi beta Android saat ini sebagai Android R, sama seperti yang disebut beta Android tahun lalu.



Pada podcast All About Android, VP of Engineering Android Dave Burke mengatakan tim rekayasa software internal Android terus menggunakan nama makanan penutup untuk mengidentifikasi sistem operasi yang akan datang.

“Kami mengubahnya menjadi 11, jadi ini Android 11. Namun, jika Anda bertanya kepada anggota tim saya ‘Apa yang mereka kerjakan?’ Mereka akan mengatakan RVC, dan RVC adalah Red Velvet Cake,” kata Burke.

Daftar nama makanan penutup yang digunakan Android build mencakup:

Android 1.5 Cupcake (4/27/2009)

Android 1.6 Donut (9/15/2009)

Android 2.0 Eclair (10/26/2009)

Android 2.2 Froyo (5/20/2010)

Android 2.3 Gingerbread (12/06/2010)

Android 3.0 Honeycomb (optimized for tablets-2/22/2011)

Android 4.0 Ice Cream Sandwich (10/18/2011)

Android 4.1 Jelly Bean (7/09/2012)

Android 4.4 KitKat (10/31/2013)

Android 5.0 Lollipop (11/12/2014)

Android 6.0 Marshmallow (10/05/2015)

Android 7.0 Nougat (8/22/2016)

Android 8.0 Oreo (8/21/2017)

Android 9.0 Pie (8/06/2018)

(ahl)