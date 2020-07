JAKARTA – Free Play Days kembali hadir untuk Anda yang berlangganan layanan Xbox Live Gold dan Xbox Game Pass Ultimate. Untuk minggu ini, Microsoft memberikan Anda kesempatan untuk mencoba tiga buah game, dua di antaranya bahkan baru dirilis tahun ini.

Dilansir Comicbook, masih sama seperti sebelumnya, Free Play Days tidak benar-benar gratis untuk Anda. Fitur ini hanya akan memberikan Anda kebebasan bermain selama akhir pekan dan setelahnya Anda dapat membeli dengan harga diskon.

Berikut ini beberapa game yang dapat Anda akses gratis. Perlu diingat, akses gratis ini hanya akan berlaku hingga tanggal 2 Agustus 2020.

Two Point Hospital

Dikembangkan oleh Two Point Studios dan dipublikasikan SEGA, game satu ini telah dirilis pada 2018 dengan mengusung konsep simulasi. Melalui Two Point Hospital Anda akan diajak untuk menjadi pemilik rumah sakit dan dapat memulainya dengan membuat rumah sakit mungil hingga menjadikannya rumah sakit super mewah di wilayah Two Point County.

Tentunya Anda dapat mendekorasi dan mengatur letak ruangan sesuka hati, ini persis seperti game simulasi bangunan pada umumnya.

Anda juga tentunya memiliki kewajiban untuk menyembuhkan setiap pasien yang datang, sehingga meningkatkan performa kru, bangunan, serta fasilitas menjadi hal yang penting. Menariknya, Anda akan disuguhkan berbagai penyakit unik yang mungkin sedikit lucu, seperti Light-headness hingga Cubism, di mana masing-masing membutuhkan jenis mesin perawatan khusus mereka sendiri.

Disintegration

Dirilis awal tahun oleh V1 Interactive dan Private Division, game ini menggabungkan FPS dan elemen strategi real time yang dibalut dalam nuansa kisah Sci-fi berlatar di bumi pada masa depan. Anda akan bermain sebagai mantan pilot Gravcycle bernama Romer Shoal yang masih memiliki kenangan diri sebagai manusia di tengah misi persenjataan robot pasukan Rayonne.

Anda akan ditantang untuk menjalankan misi Disintegrasi guna melestarikan kelangsungan hidup manusia yang tersisa dan melawan pasukan penjahat.

Game ini dapat Anda mainkan dalam mode solo maupun secara berkelompok (multiplayer). Meliputi Tactical Gravcycle Combat yang menampilkan beragam daya tembak, kemampuan manuver, dan kemampuan; Riveting Single-player Campaign bermain sebagai Romer Shoal melawan Rayonne; dan Frenetic Multiplayer Action yang memungkinkan Anda bermain 5 vs 5.

Rocket Arena

Paling baru dari game gratis di akhir pekan, game satu ini baru saja dirilis pada 16 Juli oleh Electronic Arts. Season pertama ini menghadirkan pahlawan, tantangan, peta, dan berbagai item menarik untuk melengkapi pertempuran kelompok penembak 3 lawan 3.

Tujuannya hanya satu, “kuasai roket dan kemampuan unik pahlawan Anda untuk menguasai arena dan menjadi juara!”

Ada beberapa poin penting yang cukup menarik dari game ini. Setiap karakter pahlawan memiliki kepribadian, latar belakang, dan persaingan yang berbeda. Manapun yang Anda pilih, Anda tidak akan mati dalam game, satu-satunya yang terjadi hanyalah keluar dari arena pertarungan. Sementara itu game ini menyajikan rute peta yang penuh dengan kejutan dan tantangan yang menantang Anda dalam memperebutkan hadiah.

