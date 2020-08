JAKARTA – Game The Sims 4 berhasil meraih 30 juta pemain. Dilansir Venture Beats, informasi ini pertama kali dibagikan Electronic Arts (EA) pada pengumuman pendapatan kuartal pertama tahun ini.

Pencapaian di bulan ini menjadi sesuatu yang cukup membanggakan, mengingat Januari lalu EA mengumumkan bahwa The Sims 4 menyentuh angka 20 juta pemain. Dengan itu berarti dalam waktu enam bulan game simulasi kehidupan ini memperoleh peningkatan pemain sebesar 50% atau bertambah 10 juta pemain.

Tentunya menjadi hal yang membanggakan mengingat tahun ini secara keseluruhan seri Sims sudah berumur 20 tahun.

The Sims 4 pertama kali diperkenalkan pada 2014 lalu untuk menggantikan seri pendahulunya The Sims 3. Meski tidak jarang mengalami keluhan fitur yang dirasa kurang memuaskan di beberapa aspek, pada kenyataannya penggemar masih cukup setia memainkan game ini.

Setidaknya EA cukup rajin menghadirkan konten tambahan untuk The Sims 4 – meski tentunya berbayar – seperti The Sims 4: Eco Lifestyle, The Sims 4: Tiny Living dan yang terbaru di bulan ini The Sims 4: Nifty Knitting yang membuat penggemar seolah mendapatkan pengalaman baru.

Meski EA tidak merilis secara resmi apa yang membuat peningkatan ini terjadi. Namun dilansir Game Rant, konsistensi EA untuk menghadirkan konten baru sebagai pembaruan dan tambahan game disinyalir menjadi salah satu pendorong kuat penggemar cukup setia memainkan game ini.

Selain itu pada Februari lalu The Sims 4 menjadi salah satu game gratis di platform PlayStation Plus yang memungkinkan menarik lebih banyak peminat untuk mencoba dan pada akhirnya sangat mungkin untuk menjadi penggemar setia.

(ahl)