JAKARTA - Disneyland dan Disney World kini dapat diakses melalui game PlayStation 4. Dilansir Bloody Disgusting, pengguna dengan username TheArmyofDos telah mendigitalisasi atraksi, lanskap dan sistem antrean dari Disneyland dan Disney World dalam game simulasi bernama Dreams.

Atraksi ini mencakup wahana klasik Disney seperti Indiana Jones Adventure: Temple of The Forbidden Eye, Space Mountainland, dan The Twilight Zone Tower of Terror.

Dreams merupakan game ciptaan Molecule Media yang baru saja dirilis pada Februari lalu. Berbeda dengan game pada umumnya, Dreams diciptakan untuk memungkinkan pengguna PlayStation 4 menciptakan game mereka sendiri.

Sebagaimana Molecule Media menjelaskan pada laman mereka, “Dreams adalah tempat di mana Anda dapat bermain dan merasakan impian Media Molecule dan komunitas kami. Ini juga merupakan ruang untuk menciptakan impian Anda sendiri, apakah itu game, seni, film, musik, atau apa pun di antaranya dan seterusnya".

Dilansir Screenrant, setiap game yang diciptakan pengguna pada dasarnya dapat dimainkan oleh pengguna lainnya. Selain itu Media Molecule juga baru saja menambahkan pembaharuan VR (virtual reality) sehingga permainan lebih interaktif dan imersif, atau dalam artian Anda dapat benar-benar merasakan sensasi datang langsung ke wahana.

Keputusan TheArmyofDos untuk mereka ulang Disneyland dan Disney World dapat dikatakan menjadi hal yang menarik. Mengingat taman rekreasi itu tutup sejak adanya pandemi Covid-19.

Baca juga: Ini Alasan Telur Melayang di Gelas Berisi Air Garam

Adapun jika sudah dibuka seperti Disneyland Paris dan Shanghai, tetap tidak akan senyaman dulu dengan adanya protocol kesehatan yang cukup rumit. Sehingga jelajah virtual dapat menjadi opsi alternatif untuk mereka yang cukup bosan berada di rumah.

Sementara itu, saat ini TheArmyofDos tengah merencanakan pembangunan wahana lain berdasarkan vote pengguna. Untuk saat ini kemungkinan besar Pirates of the Caribbean akan menjadi wahana selanjutnya yang muncul di Dreams, atau bahkan mungkin Haunted Mansion.

(ahl)