Fenomena Astronomi bulan AGUSTUS 2020 Minggu KEDUA (9-15 Agustus 2020). Apa saja sih Fenomena nya? . 9 Agustus: Bulan di Titik Terjauh dari Bumi (Apogee) & Konjungsi Bulan - Mars 11-12 Agustus: Fase Perbani Akhir Bulan 12-13 Agustus: Puncak Hujan Meteor Perseid 13 Agustus: Venus mencapai Elongasi Barat Maksimum & Venus memasuki Fase Dikotomi . Info lengkapnya, swipe swipe swipe Tunggu postingan minggu depan ya untuk Fenomena Astronomi Agustus Minggu KETIGA!