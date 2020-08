JAKARTA - Twitter tengah menguji fitur baru. Fitur baru ini memungkinkan pengguna melihat jumlah quote dalam pada tweet. Quote sebelumnya dikenal juga dengan nama Retweets with Comments.

Mengutip dari The Verge, juru bicara Twitter mengatakan pembaruan ini sudah tersedia untuk semua orang. Saat ini perusahaan sedang menguji membuat Retweets with Comments dapat diakses langsung di tweet dan Quotes, untuk melihat apakah ini dapat lebih mudah diakses dan lebih mudah dimengerti.

Pada Mei, Twitter menguji penghitung “Retweet with comments” pada beberapa pengguna iOS, yang mencantumkan angka di samping penghitungan "like" dan "retweet" di tweet. Ini ternyata membuatnya lebih mudah untuk menemukan balasan yang dikutip untuk tweet.

Perubahan ini dimaksudkan sebagai label "original tweeter", untuk menyoroti siapa yang memulai utas percakapan, fitur tunda untuk pemberitahuan, dan opsi untuk mendapatkan pemberitahuan untuk balasan tweet individu.

Twitter sebelumnya mengatakan sedang menyempurnakan UI-nya dengan tujuan meningkatkan percakapan di antara pengguna.

(ahl)