JAKARTA - Apple memiliki logo buah apel. Perusahaan tampaknya sangat menjaga logo mereka agar tidak ditiru oleh perusahaan lain.

Penggunaan buah di logo atau merek dagang yang baru didaftarkan diawasi secara ketat oleh Apple, dikutip Sindonews. Terkini, Apple mengajukan gugatan kepada pemilik aplikasi Prepear yang memakai logo buah pir.

Dikembangkan oleh Super Healthy Kids, Prepear merupakan aplikasi yang antara lain memungkinkan pengguna untuk berbagi resep dan menyusun atau menyiapkan daftar menu makan.

Dalam sebuah unggahan, pengembang aplikasi mengatakan Apple keberatan dengan logo perusahaan tersebut. Pihak Apple mengklaim bahwa pir yang digunakan terlalu mirip dengan logo Apple.

Padahal kata "prepear" sendiri merupakan anagram dari kata kerja "prepare" yang berarti menyiapkan.

 

"Untuk melawan ini akan membutuhkan biaya puluhan ribu dolar," kata pihak Prepear.

"Hal paling gila adalah bahwa Apple telah melakukan ini kepada banyak perusahaan bisnis kecil lainnya yang berlogo buah dan banyak dari mereka yang memilih untuk meninggalkan logo mereka," sambung pernyataan Prepear.

Saat ini muncul petisi di laman Change.org yang memberi penjelasan terkait kasus hukum ini sekaligus meminta dukungan moril kepada khalayak ramai.

Petisi berjudul "Save the Pear from Apple! End Apple's Aggressive Opposition of Businesses with Fruit Logos" itu, ketika artikel ini ditulis, telah meraih dukungan lebih dari 23 ribu orang.

(ahl)