JAKARTA - Game Legend Of Zelda hadir dalam beberapa seri. Seri game tersebut antara lain Legend of Zelda: Breath of the Wild, the Breath of the Wild sequel, and The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Dikutip Ubergizmo, menurut Amazon UK, tampaknya Nintendo merencanakan untuk meluncurkan The Legend of Zelda: Skyward Sword di Switch. Bagi yang belum mengetahui, Skyward Sword bukanlah game Zelda baru, melainkan awalnya didesain untuk konsol Wii dan Wii U.

Apabila informasi ini benar, gamer Switch yang tidak memiliki konsol Wii dan Wii U akan memiliki kesempatan untuk memainkan The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Belum ada konfirmasi mengenai perilisan game ini. Diharapkan bila game itu muncul di Amazon UK, menunjukkan bahwa pengumuman resmi mungkin tidak terlalu jauh.

The Legend of Zelda: Skyward Sword merupakan game aksi petualangan yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Nintendo untuk Wii. Game ini pernah dirilis pada tahun 2011.

(ahl)