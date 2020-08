SAN FRANCISCO - Microsoft Word biasa digunakan oleh para pengguna PC atau laptop untuk mengerjakan tugas mengetik. Ketika Anda memakai software yang satu ini, mungkin Anda sering menemukan garis merah di bagian bawah kalimat.

Dikutip iNews, garis merah pada Word pada dasarnya berguna untuk melihat apakah ada kesalahan kata-kata atau susunan kalimat. Bagi sebagian orang kehadiran garis merah dapat membantu.

Namun, ada juga orang yang justru terganggu dengan garis merah saat mengetik. Bila Anda salah satu yang merasa terganggu, jangan khawatir.

Sebenarnya Anda bisa menghapus atau menghilangkan garis merah di Word dengan berbagai cara. Berikut ini cara yang bisa Anda lakukan untuk menghapus garis merah tersebut.

1. Masuk ke File dan arahkan kursor Anda ke Options yang terletak di bagian bawah

2. Selanjutnya pilih sub-menu Proofing di bagian kiri menu Options tadi

3. Hapus tanda centang di kolom Check Spelling as you type untuk menghilangkan garis merah pada Word

4. Anda juga dapat menghapus tanda centang di kolom Mark Grammar Errors as you type untuk menghapus garis hijau di Microsoft Word.

Selain lewat mematikan fitur, Anda juga dapat menghilangkannya lewat Review yang ada di bar atas. Block semua kalimat yang ingin dihapus garis merahnya. Lalu pilih Review dan menu Language.

Selanjutnya, Set Language Proofing dan bahasa ditulis. Hapus tanda centang di kolom Do Not Check Spelling or Grammar untuk menghilangkan garis merah dan hijau sekaligus di Microsoft Word.

Setelah itu, Anda sudah selesai. Saat menonaktifkan centang yang disebutkan, garis merah dan bahkan hijau tidak akan muncul di tulisan Anda lagi saat mengetik.

(ahl)