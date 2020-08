JAKARTA - Game Call of Duty cukup populer bagi para penggemar game peperangan, baik di PC maupun di platform mobile. Gamer mungkin menantikan judul game terbaru untuk seri Call of Duty.

Activision mengonfirmasi bahwa game terbaru Call of Duty berikutnya akan dinamakan Call of Duty Black Ops: Cold War. Ini didasarkan pada video YouTube tidak terdaftar yang mereka posting ke saluran Call of Duty, dikutip Ubergizmo.

Meskipun tidak ada cuplikan gameplay atau cuplikan sinematik, teaser tersebut membuat banyak referensi ke era Perang Dingin. Dalam sebuah video juga terungkap suara dari KGB defector Yuri Bezmenov. Trailer teaser kemudian diakhiri dengan konfirmasi nama game Call of Duty selanjutnya.

Belum diketahui kapan game ini akan dirilis, tetapi ada kabar yang menyebutkan 26 Agustus merupakan tanggal diumumkan permainan itu.

Ada kemungkinan bahwa game tersedia di kedua konsol yang ada seperti PS4 dan Xbox One, serta dirilis di konsol seperti PS5 dan Xbox Series X.

(ahl)