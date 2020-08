Valve memposting pembaruan awal minggu ini yang menjelaskan bahwa karena pandemi yang sedang berlangsung, Sirkuit Dota Pro dan The International 10 ditunda tanpa batas waktu yang bisa ditentukan.

Awalnya, Sirkuit Dota Pro diperkirakan dapat kembali seperti yang direncanakan pada musim gugur ini, tetapi dengan pandemi yang masih berlanjut, hal itu jelas tidak memungkinkan.

In following how the pandemic has been developing globally, the recent increase in the unpredictability of COVID-19 means we can’t yet commit to new dates for TI10 and the DPC. We share your eagerness in returning to these events, and will announce updates as soon as we can.