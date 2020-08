JAKARTA – Electronic Arts (EA) umumkan kabar mengejutkan untuk para Simmers – sebutan fans The Sims 4. Perusahaan resmi memperkenalkan game pack terbaru bernama The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu.

Sesuai namanya, game pack terbaru ini akan menghadirkan crossover Star Wars lengkap dengan lightsaber yang diidamkan seluruh fans.

“Dengan The Sims, kami selalu berusaha untuk membuat konten yang membawa imajinasi pemain melampaui batas mereka untuk menceritakan kisah-kisah menyenangkan dan unik dalam game, dan dengan The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu, mereka akan dapat membuat Sims mereka berpetualang ke tepi galaksi,” ucap Lyndsay Pearson, produser eksekutif The Sims, dikutip The Verge.

Sesuai pernyataan itu, The Verge melaporkan seri crossover ini tidak hanya menghadirkan Batuu sebagai destinasi baru, EA juga akan menghadirkannya lengkap dengan karakter dalam cerita.

Ini termasuk Rey dan Kylo Ren, serta droid dan sekumpulan stromtrooper yang terkenal. Tidak ketinggalan, akan hadir beragam ras alien selayaknya dalam cerita yang akan menjadikan konsep alien dalam game lebih lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, game pack terbaru ini tampak akan menggabungkan konsep Jungle Adventure dengan Strangerville. Batuu dalam game akan hadir sebagai destinasi serupa dengan kota Selvadorada dalam Jungle Adventure yang dilengkapi misi seperti game pack Strangerville.

Bedanya, Simmers “harus membuat pilihan faksi mana yang akan diajak bekerja sama, karena tindakan yang diambil Sims mereka akan mempengaruhi pengendalian Black Spire Outpost.”

Dari press realese, dilaporkan The Verge, ketiga faksi ini termasuk pilihan “untuk mendukung Rey dan Vi Moradi sebagai bagian dari perlawanan, menjanjikan kesetiaan kepada Orde Pertama di bawah Kylo Ren, atau mengalihkan fokus mereka untuk mendapatkan pujian dengan Hondo Ohnaka dan para bandit.”

Setiap pilihan ini nantinya akan membawa pemain pada alur cerita dan misi yang berbeda. Adapun nantinya pemain dapat meningkatkan reputasi karakter dalam kelompok, menemukan artefak dan pakaian unik, atau menciptakan kreasi baru seperti droid dan lightsaber yang dapat dibawa pulang.

Menariknya, saat kembali ke rumah nuansa Star Wars masih dapat dirasakan pemain melalui cat dinding, pintu, hingga perabot bertema Star Wars.

Baca juga: Sejarah Singkat Mengenai Perkembangan Komputer

“Kami adalah penggemar berat Star Wars, dan bertekad untuk menciptakan pengalaman Star Wars yang autentik dan imersif bagi para pemain yang juga mewujudkan ekspresi diri dan kemungkinan bercerita yang mendalam dengan The Sims,” ucap Lyndsay dikutip The Verge.

Semua fitur game baru dapat benar-benar terbukti saat game sudah dapat diakses – atau setidaknya saat beberapa Simmers terpilih mendapatkan early access dari EA. Game dijadwalkan untuk hadir pada 8 September 2020 untuk PC, PS4, dan Xbox One.

(ahl)