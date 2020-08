JAKARTA - Konami Digital Entertainment Limited berkolaborasi dengan AS Roma. Kerjasama itu diwujudkan dalam permainan eFootball PES 2021 Season Update (PES 2021).

Game yang dirilis mulai 15 September itu bisa dimainkan di beberapa konsol game seperti PlayStation 4, Xbox One, dan PC. Menariknya, PES 2021 menampilkan dua legenda sepakbola dunia dalam cover-nya, yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dikutip iNews.

Untuk melanjutkan tradisi eFootball PES dalam mengedepankan pemain muda berbakat, dalam cover juga menampilkan pemain Manchester United, Marcus Rashford dan Alphonso Davies dari FC Bayern. Keempat tokoh ini juga dapat ditemukan dalam seri terbaru PES Club Edition.

Kesepakatan antara Konami dan AS Roma menjadikan PES 2021 sebagai satu-satunya video game sepak bola yang memiliki klub Italia papan atas. Nama tim AS Roma, lambang, serta kit resmi AS Roma akan sepenuhnya tersedia secara eksklusif dalam seri eFootball PES.

Selain itu, untuk lebih membanggakan penggemar Giallorossi, Stadio Olimpico sebagai rumah dari AS Roma juga akan direplika dalam game oleh para seniman dan desainer di Konami yang selalu mengutamakan orisinalitas.

"Kami memiliki sejarah panjang mengedepankan sepak bola Italia melalui seri eFootball PES, dan kami merasa bangga, AS Roma akhirnya dapat bergabung dalam upaya tersebut. PES 2021 tahun ini bukan hanya akan menjadi satu-satunya permainan video konsol yang memiliki replikasi otentik dari klub dan kelengkapannya, tapi juga menjadi awal kemitraan jangka panjang yang memberikan hasil positif," Senior Director Brand & Business Development dari Konami Digital Entertainment B.V Jonas Lygaard.

Melalui kemitraannya bersama Konami, AS Roma memiliki visi mempromosikan sepak bola Roma dan Italia kepada khalayak global melalui berbagai inisiatif, termasuk dengan mengembangkan proyek kegiatan e-sports.

