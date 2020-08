JAKARTA - WhatsApp memiliki fitur yang memungkinkan Anda menyembunyikan foto profil. Dengan demikian, orang asing atau orang yang tidak Anda kenal tidak dapat melihat maupun mengambil foto profil WhatsApp Anda.

Berikut ini cara untuk menyembunyikan foto profil Anda di WhatsApp. Pertama-tama, buka aplikasi WhatsApp dan masuk ke menu Pengaturan. Kemudian, pilih akun dan masuk ke privasi.

Lalu pilih foto profil, pilih apakah Anda ingin mengaturnya agar dapat dilihat oleh semua orang (Everyone), hanya orang yang berada dalam kontak (My contacts), dan tidak satupun orang bisa melihat (Nobody).

Bila Anda tidak ingin semua orang melihat profil Anda, maka Anda bisa memilih Everyone. Bila ingin mengubahnya, Anda bisa ikuti langkah-langkah di atas dan memilih My contacts atau Nobody.

WhatsApp seperti diberitakan sebelumnya akan memiliki fitur hapus pesan secara otomatis. Aplikasi di bawah naungan Facebook itu sedang mengembangkan fitur yang akan menghapus pesan otomatis setelah maksimal tujuh hari. Pesan itu akan hilang dari pengirim maupun penerima.

Berbeda dengan fitur Delete for Everyone yang meninggalkan jejak ketika pesan dihapus, fitur Expiring Messages tidak akan menampilkan jejak tersebut. Fitur ini juga dapat diterapkan di grup, tapi hanya bisa diakses oleh admin grup saja.

Admin di sebuah grup WhatsApp bisa mengatur lamanya pesan yang akan tersimpan. Mulai dari satu jam, sehari, atau seminggu.

(ahl)