SEKARANG Rocket Lab memiliki pesawat luar angkasa di orbit Bumi. Pesawat pertama dari jalur Satelit Photon ini dirancang untuk membawa muatan pelanggan ke berbagai tujuan, termasuk bulan dan Venus.

Pesawat luar angkasa Photon ini bernama "First Light". Pesawat itu terbang ke orbit di atas pendorong Elektron setinggi 57 kaki (17 meter) di Rocket Lab pada 30 Agustus.

Muatan utama dalam misi itu adalah 220-lb (100 kilogram) Sequoia, satelit observasi Bumi yang dibangun oleh perusahaan Capella Space yang berbasis di San Francisco.

Melansir dari Space, Jumat (4/9/2020), "tahap tendangan" Electron mengerahkan Sequoia sekira 60 menit setelah lepas landas. Tetapi alih-alih berhenti pada saat itu, seperti yang umumnya terjadi pada misi Elektron, tahap tendangan dialihkan ke mode Satelit Photon dan tetap berada di ketinggian.

Hingga kini masih belum ada informasi lebih lanjut selain terkait peluncuran Sequoia yang dijuluki perusahaan "I Can't Believe It Not Optical". First Light masih melakukan zooming mengelilingi bumi dan mengambil foto.

CEO Rocket Lab Peter Beck mengungkapkan First Light akan bertahan selama lima atau enam tahun ke depan jika semua berjalan sesuai rencana. Selain itu, Foton juga harus menarik bagi pelanggan untuk memungkinkan mereka fokus pada sensor dan instrumen lain tanpa khawatir tentang membangun dan mengoperasikan seluruh pesawat ruang angkasa. Beck menambahkan, mereka dapat menerbangkan satu misi di setiap misi dan menambahkan perkembangan baru saat diluncurkan. Rocket Lab juga berencana meluncurkan misi Venus pribadi pada 2023 menggunakan Electron dan Photon.