TAHUN ini Nintendo resmi merayakan hari jadi ke-35 dari game populer Super Mario Bros. Sebagai bentuk perayaan, melalui presentasi "Nintendo Direct" pada Kamis 4 September 2020, Nintendo mengumumkan dua perangkat game baru. Kedua perangkat ini menambah daftar game spesial menyusul kemitraan Nintendo dengan LEGO dan Monopoly.

Jika sebelumnya kemitraan menghasilkan proyek crossover theme, kini Nintendo benar-benar menghadirkan game itu sendiri. Namun, game Super Mario Bros ini dibuat dalam versi dan bentuk yang lebih baru.

Hadir tahun ini, berikut dua perangkat baru Super Mario yang akan dirilis Nintendo, sebagaimana dikutip dari Nintendo.com, Minggu (6/9/2020):

1. Super Mario Kart Live: Home Circuit

Bekerja sama dengan Velan Studios, Nintendo menghidupkan Super Mario Kart di dunia nyata. Pemain dapat melakukan balapan secara multipemain untuk merebut gelar juara. Semua dilakukan secara digital menggunakan augmented reality (AR) yang dikolaborasi dengan konsol Switch dan perangkat Mario Kart.

Secara garis besar ini serupa dengan mobil konsol pada umumnya, hanya saja lebih digital. Di mana Kart (mobil mainannya) dilengkapi dengan kamera di atas karakter pengemudi. Kamera pada Kart bertugas menangkap gambar dan mentransfernya ke layar Switch. Sehingga lokasi pemain akan terlihat seolah masuk ke dalam game.

Adapun untuk membuat sirkuit balapan, pemain dapat menyusun sesuka hati menggunakan komponen sirkuit yang tersedia dalam set. Ini termasuk empat buah gerbang dan dua buah penunjuk jalan. Sedangkan untuk item seperti booster dan drift akan hadir pada layar selayaknya video game biasa.

"Balapan Mario Kart di dunia nyata melalui rumah Anda! Gunakan sistem Nintendo Switch untuk mengontrol kart Anda dan lihat bagaimana kart Anda bereaksi terhadap apa yang terjadi dalam game saat Anda melakukan boost dan drift menuju kemenangan. Pelatihan di rumah Anda menjadi hidup di layar dengan pemandangan tepat di belakang kursi pengemudi," tulis Nintendo dalam situsnya.

Dirilis pada 16 Oktober mendatang, game ini dapat dimainkan dengan tiga orang pemain lainnya –tentunya setiap pemain memerlukan Kart mereka sendiri. Dengan satu set perangkat terdiri dari satu kart (Mario/Luigi), gerbang dan pembatas jalan, serta satu buah kabel USB untuk pengisi daya.

2. Game and Watch: Super Mario Bros

Berbeda dengan Super Mario Kart perangkat satu ini menggabungkan konsep jam digital dan konsol lawas yang dirilis pada 1980. Di mana layar jam berfungsi menunjukkan waktu sekaligus sebagai layar LCD berwarna. Dengan bagian sisi kanan dan kiri dilengkapi dengan Control Pad dan tombol waktu.

Secara keseluruhan, konsol jam ini memiliki tinggi 67 mm, panjang 112 mm, serta kedalaman 12,5 mm. Ini dilengkapi dengan baterai ion lithium yang dapat diisi ulang melalui kabel USB type C-A dan memakan waktu 3,5 jam. Dengan itu, baterai pada konsol jam dapat mendukung masa pakai hingga 8 jam.

Hadir sebagai bentuk perayaan hari jadi Super Mario, perangkat ini menghadirkan beberapa game yakni Super Mario Bros, Super Mario Bros: The Lost Levels, serta Game and Watch: Ball edisi khusus Super Mario dan Game and Watch: Super Mario Bros. Sementara itu perangkat ini rencananya dirilis pada 13 November.

