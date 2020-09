JAKARTA – NASA telah meluncurkan misi ke Planet Merah pada musim panas tahun ini. Dijadwalkan tiba awal tahun depan, misi itu membawa Mars Perseverance Rover 2020.

Sambil menunggu, ilmuwan NASA menciptakan alat serupa yang disebut dengan Optimism atau Operational Perseverance Twin for Integration of Mechanisms and Instruments.

Dilansir Slashgear, Optimism memiliki komponen teknologi yang serupa dengan Perseverance. Ini termasuk roda, komputer, dan kamera yang memungkinkannya untuk bergerak secara mandiri. Namun berbeda dengan Perseverance, alat itu tidak memiliki baterai nuklir dan dilengkapi dengan pendingin untuk menyesuaikan cuaca California.

Dengan perbedaan itu, NASA menciptakan Optimism sebagai pengganti Perseverance untuk melakukan simulasi sebelum misi Mars dilakukan. Alat ini bertugas untuk memberikan gambaran kinerja Perseverance, baik kinerja perangkat keras maupun perangkat lunak yang dimilikinya. Dengan begitu, harapannya ilmuwan NASA dapat menambal kekurangan sebelum misi mendarat.

“Untuk menghindari sebanyak mungkin masalah tak terduga setelah penjelajah mendarat pada 18 Februari 2021, tim membutuhkan penjelajah uji sistem kendaraan yang terikat Bumi (VSTB) ini untuk mengukur kinerja perangkat keras dan perangkat lunak sebelum mereka mengirimkan perintah ke Perseverance di Mars,” ucap NASA, dikutip Digital Market News.

Simulasi Bumi dikatakan memungkinkan karena pada dasarnya Optimism memiliki kemiripan yang identik dengan Perseverance. Terlepas komponennya, alat ini memiliki ukuran, mobilitas, kecepatan, maupun penginderaan jarak jauh yang serupa dengan milik Perseverance. Sehingga dengan ini, tentu harapannya simulasi di Bumi dapat bermanfaat untuk perbaikan Perseverance.

Adapun sebelumnya, alat ini juga sudah berhasil melakukan uji coba kemudi pada 1 September lalu. Sementara itu, untuk saat ini Optimism disimpan di garasi di Laboratorium Propulsi Jet NASA di California Selatan.

Rencananya, simulasi akan dilakukan pekan depan di Mars Yard – sebuah bidang tanah merah bertabur bebatuan dan rintangan serupa permukaan Mars.

