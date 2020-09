NASA dan badan antariksa di seluruh dunia membangun robot rover baru yang dapat menjelajah planet lain selama beberapa dekade. Rover bernama ExoMy itu telah diresmikan oleh Badan Antariksa Eropa.

Dikutip dari Slashgear, Senin (7/9/2020), Rover ExoMy merupakan adaptasi dari ESA Rosalind Franklin yang sebelumnya dikenal sebagai rover ExoMars.

Baca juga: Peneliti Amati 288.000 Lebih Bintang untuk Cari Kehidupan di Planet LainĀ

ExoMy adalah proyek do it yourself (DIY) yang dapat dibangun oleh siapa saja yang menampilkan desain suspensi bogey tiga dan enam roda. Masing-masing roda dapat dikemudikan hingga membuat rover menjadi sangat lincah.

Otak ExoMy adalah Pie Raspberry, dan tumpukan perangkat lunak dikonfigurasi untuk remote control. Namun, Sistem Operasi Robot akan memungkinkan mereka yang menginginkan rover menjadi otonom untuk membangun beberapa fitur.

Baca juga: Mojang Studios Umumkan Minecraft Live Hadir Tahun IniĀ

Perangkat yang sudah selesai memiliki ukuran 300 x 390 kali 420 milimeter dan berat 2,5 kilogram. Rover dapat berjalan selama tiga jam per pengisian baterai, dan penjelajahnya 100 persen open source.

ExoMy bukanlah penjelajah DIY pertama yang dirancang menggunakan pencetakan 3D dan elektronik.

(han)