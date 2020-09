Meskipun sempat tersandung saat melawan Alter Ego, namun ONIC eSports mampu kembali ke performa positif dan membuktikan diri sebagai tim bermental baja. Masih di Week 4 Mobile Legends Professional League (MPL) Indonesia, kali ini Antimage dkk sukses menghajar Bigetron Alpha 2-0 tanpa balas.

Susunan Pemain

ONIC Esports

Rasy, Butsss, Antimage, Sanz dan Drian. Hero yang digunakan adalah Khaleed (Rasy), Thamuz (Butsss), Chou (Antimage), Bruno (Sanz) dan Rafaela (Drian).

Bigetron Alpha

Taka, Kyy, Bravo, Renbo dan Branz. Hero yang digunakan adalah Balmond (Taka), Khufra (Kyy), Xborg (Bravo), Pharsa (Renbo), Roger (Branz).

Di early game, ONIC memainkan perputaran pemain yang sangat baik dan mampu menculik dua hero Bigetron Alpha. Namun Sang Robot membalas setelah Kyy sukses mendapatkan Sanz.

Pertandingan berjalan seimbang hingga akhirnya Antimage berhasil memenangkan pertarungan di sidelane melawan BTR Bravo. Alhasil, ONIC eSports dengan cepat dapat menghajar Bigetron Alpha dalam waktu kurang dari 15 menit dengan skor 14-5.

Di game kedua, Bigetron bermain dengan line up Karrie (Branz), Khaleed (Taka), Change (Renbo), Thamuz (Bravo), Diggie (Kyy). Sedangkan ONIC eSports turun ke Land of Down dengan Xborg (Antimage) Khufra (Rasy), Selena (Drian), Uranus (Butsss), Yi Shun Shin (Sanz).

Tak disangka, Bigetron Alpha kali ini bermain dengan strategi meta diggie feeder demi menghalau S A N Z. Alhasil, di sepanjang pertandingan Kyy selalu mengikuti kemanapun Sanz pergi.

Sayangnya, strategi Bigetron tak berjalan muluk lantaran Sanz dengan cerdas mengabaikan Kyy sehingga ia tak terkena efek dari meta Diggie feeder. Selain itu, Drian yang memakai Selena juga membantu Sanz dengan berkali-kali menghambat laju dari Kyy.

Meta ini justru menjadi boomerang bagi Bigetron Alpha dan membuat mereka kembali dihajar ONIC eSports dengan skor 34-5. Bahkan, Antimage dkk berhasil menjaga turret mereka dan masih lengkap

Semakin mencengangkan ONIC eSports sukses membantai Bigetron Alpha dalam dua game dengan tidak ada turret mereka yang hancur.

CM

(yao)