Para pengguna WhatsApp tampaknya dihantui dengan pesan yang membuat aplikasi menjadi crash atau rusak. Dikutip dari WABetaInfo, pesan yang dikirim berisi banyak karakter aneh.

Apabila membaca pesan itu keseluruhan, mungkin tidak masuk akal, namun WhatsApp boleh jadi menafsirkan pesan tersebut dengan cara yang salah. Kombinasi karakter-karakter pada pesan menciptakan situasi di mana WhatsApp tidak dapat memproses pesan, hingga membuat kerusakan yang tidak terbatas.

Kerusakan (crash) tak terbatas berarti ketika membuka WhatsApp menjadi diam dan macet. Jika coba membuka aplikasi lagi masih macet. Tidak ada solusi yang efektif dan umum untuk memperbaiki masalah ini.

WABetaInfo, blog yang kerap membagikan informasi terbaru tentang WhatsApp, sering membahas masalah ini di akun Twitter-nya. Banyak pengguna mengungkapkan juga mengalami masalah yang sama, khususnya pengguna dari Brasil, negara di mana hal ini menjadi fenomena yang tersebar luas.

Ada grup WhatsApp yang membagikan kode-kode pesan menakutkan ini. Pesan dibagikan untuk merusak platform tertentu. Ada grup yang berbagi kode untuk merusak WhatsApp di Android. Lalu ada grup lain berbagi pesan menakutkan untuk merusak WhatsApp di iOS.

Terkadang pesan menakutkan ini hanya berupa vcard. Jika membuka vcard itu, mungkin berisi 100 kontak terkait. Setiap kontak memiliki nama aneh yang sangat panjang dan berisi kode kerusakan.

Terkadang vcard juga diubah untuk dapat mengedit atau memasukkan sesuatu yang disebut Payload dan memperburuk keadaan.

Melihat bahwa tidak ada nama khusus, pengguna mulai menamai pesan menakutkan ini dengan beberapa istilah, seperti: Travar, Binario, Contact bomb, TravaZap, atau Crashers.

Jika Anda menerima pesan menakutkan harus coba memblokir kontak dari WhatsApp Web. Kemudian atur pengaturan privasi grup ke "My Contacts" atau "My Contacts Except ..." (karena kontak lain yang tidak dikenal mungkin menambahkan Anda ke dalam grup, mengirimkan pesan menakutkan) dan menghapus pesan yang berisi kode kerusakan dari WhatsApp Web.

Kasus Serupa 3 Tahun Lalu

Bila Anda masih ingat, pada November 2017 diberitakan, pengguna WhatsApp dihebohkan dengan temuan untuk membuat WhatsApp menjadi hang atau smartphone pengguna menjadi lemot. Trik tersebut dengan mengirimkan rangkaian huruf atau kode beruntun 4.0.4.0 ke grup atau teman.

Pesan tersebut mengakibatkan loading handset Android menjadi lebih lama ketika membuka pesan 4.0.4.0 tersebut. Jendela chat baru terbuka setelah menunggu 10-15 detik disertai layar yang berwarna hitam (blank screen).

Untuk mencegah loading yang lama, pengguna perlu bersabar untuk dapat menghapus pesan 4.0.4.0 yang terkirim tersebut. Pengguna bisa melakukan delete pada pesan itu atau meminta teman yang mengirim untuk menghapus teks pesan tersebut.

