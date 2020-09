JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menuntut keadaan yang serba digital. Ini termasuk pergeseran pertemuan tatap muka yang pada akhirnya harus dilakukan secara virtual. Tidak hanya untuk sarana belajar dan mengajar, para pebisnis besar dan kecil juga dapat menghadapai masalah serupa.

Merangkum ZDNET, berikut ini merupakan sepuluh aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk rapat tatap muka. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, bergantung kebutuhan bisnis Anda.

1. Zoom

Meski sebelumnya sempat mengalami masalah privasi pasca booming digunakan di awal tahun ini, nyatanya Zoom tetap memberikan kenyamanan yang dibutuhkan. Aplikasi ini dapat mendukung pertemuan 1:1 tanpa batas, atau konferensi video 40 menit untuk 100 orang.

Dengan pengalaman dapat ditingkatkan menjadi panggilan grup, sesi pelatihan dan webinar hingga 1.000 peserta dengan tampilan 49 video HD di layar utama. Tentunya peningkatan memerlukan akses berbayar per bulan.

2. BlueJeans Meetings

Aplikasi satu ini mungkin tidak sepopuler Zoom untuk pasar Indonesia, tetapi ia memiliki kualitas sebagai solusi konferensi video. Aplikasi ini didukung Dolby Voice dan memiliki ruang konferensi berbasis Microsoft Teams, Slack, dan Facebook Workplace yang dapat diakses langsung melalui browser.

Ini juga menyediakan layanan live streaming dan presentasi berbasis web bernama BlueJeans Event.

Berbeda dengan Zoom, aplikasi satu ini hanya memiliki akses gratis terbatas selama masa uji coba. Dengan setelahnya pengguna dapat berlangganan dan memilih tiga paket, yakni ‘Me Plan’ (untuk individu dan bisnis kecil) untuk 50 peserta, ‘My Team Plan’ untuk 75 peserta, dan ‘My Company Plan’ yang dapat memuat 150 peserta. Semuanya dapat diakses berbayar untuk bulanan maupun tahunan.

3. Microsoft Teams

Menjadi penerus Skype for Business, yang satu ini hadir sebagai fitur dari Office 365 dan dapat diakses gratis. Pengguna hanya perlu mendaftar menggunakan alamat email dan nantinya dapat memulai pertemuan hingga 300 peserta. Ini lengkap dengan akses file bersama (2 GB per pengguna dan 10 GB per tim), berbagi layar, hingga pewarnaan dokumen menggunakan aplikasi office online.

Sedangkan untuk akses lebih besar, tentunya hal itu diperlukan langganan berbayar. Ini menyediakan peningkatan memori berbagi file hingga 1TB per pengguna), menjadwalkan rapat langsung dari Outlook, hingga mendukung sesi pelatihan online dan webinar.

4. GoToMeeting

Sama seperti BlueJeans, GoToMeeting hanya memberikan akses gratis terbatas untuk 14 hari. Namun setidaknya Anda tidak memerlukan aplikasi terpasang pada perangkat, karena ia dapat diakses melalui browser.

Ada tiga paket yang ditawarkan untuk penggunaan berbayar, yakni ‘Professional’ untuk 150 peserta, ‘Business’ untuk 250 peserta, dan ‘Enterprise’ untuk 3.000 peserta. Semuanya diakses per bulan, dengan platform telah terintegrasi dengan fitur dari Office 365, G Suite, Salesforce, Zoho, dan Slack.

5. Zoho Meeting

Berbeda dengan platform yang sudah disebutkan, Zoho Meetings menyediakan layanan berbayar per bulan. Hanya satu pilihan paket yang dapat dipilih dan menyediakan akses webinar, pelatihan, dan rapat online. Dengan setiap pengguna dapat melakukan konferensi video dengan 100 peserta.

Selain itu, pengguna Zoho dapat merekam dari manapun. Dengan penyimpanan dapat menyimpan 10 pertemuan yang direkam. Zoho juga menyediakan fitur untuk mengunci rapat, membungkam atau mengeluarkan peserta.

6. Cisco WebEx Cisco WebEx dapat diakses secara gratis dan memiliki fitur yang termasuk lengkap. Platform ini mendukung video HD, opsi berbagi layar, dan opsi perekaman terbatas. Namun tentunya ia memiliki jumlah peserta dan waktu yang terbatas. Setiap rapat dapat dihadiri 3 orang dan waktu akan dibatasi hingga 40 menit. Batasan juga berlaku untuk penyimpanan online yang hanya mendukung ruang penyimpanan hingga 1 GB. Sama seperti BlueJeans, platform ini juga menyediakan paket berbayar untuk upgrade fitur. Anda dapat memilih antara paket ‘Starter’ untuk 50 peserta, ‘Plus’ untuk 100 peserta, dan ‘Bisnis’ untuk 200 peserta. 7. Join.Me Sama seperti Cisco WebEx, Join.Me dapat diakses secara gratis dengan maksimal 3 peserta per rapat. Uniknya, tidak berbentuk kotak, tampilan wajah akan dihadirkan dalam gelembung memantul di sekitar layar. Tentunya ini memiliki akses terbatas. Jika pengguna ingin meningkatkan kenyamanan, Join.Me menyediakan tiga buah paket yang dapat diakses perbulan. Dari tiga, Anda dapat memiliki lima peserta dengan paket ‘Lite’. Hanya saja ini masih terbatas tanpa streaming webcam, namun didukung opsi berbagi layar dan jendela. Opsi kedua, ‘Pro’, jauh berbeda dari ‘Lite’, ia mendukung 250 peserta. Ini lengkap dengan penyimpanan cloud 50GB dan opsi perekaman. Terakhir, ‘Business’, yang satu ini mendukung penyimpanan 1TB, dukungan sistem masuk tunggal, dan integrasi Salesforce. 8. Google Hangouts Meet Dirancang untuk Google Chrome, yang satu ini sangat terikat dengan akun G Suite. G Suite Basic terbatas untuk akses 100 orang, Business untuk 150 orang, dan Enterprise untuk 250 orang. Khusus ‘Enterprise’, pengguna dapat mengadakan live streaming untuk 100.000 peserta dengan opsi rekam plus penyimpanan Google Drive. 9. Intermedia AnyMeeting Telah hadir selama hampir satu dekade, AnyMeeting menyediakan dua opsi yang dapat dipilih, yakni ‘Lite’ dan ‘Pro’. Untuk mengaksesnya, pengguna memerlukan langganan berbayar per bulan. Dengan fitur dasar mencakup pembuatan URL rapat khusus, menjadwalkan rapat rutin, dan integrasi dengan Google, Microsoft, Slack, dan lainnya. Hanya saja, untuk ‘Pro’ mendapatkan peningkatan jumlah peserta dari 10 menjadi 30 (tetapi maksimal 12 dalam Full HD). Kelebihan lainnya berupa kemampuan merekam, transkripsi, dan penyimpanan Unlimitide di cloud. 10. Slack Jika Anda sudah terhubung dengan ruang kerja berbayar yang berkolaborasi dengan Slack, pada dasarnya fitur dasar sudah dapat diakses. Namun untuk panggilan video hanya tersedia di platform desktop saja. Di lain sisi, fitur lain seperti berbagi layar, presentasi dan menggambar di layar bersama memerlukan aplikasi terpasang.