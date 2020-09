SAMSUNG baru saja menggelar Galaxy Unpacked Part 2 secara virtual pada awal bulan ini. Dalam acara itu, mereka memperkenalkan seri ponsel Z Fold terbaru. Selang dua minggu kemudian, Samsung akan kembali menggelar "Unpacked".

Melalui unggahan di laman Samsung News Room, mereka mengabarkan bahwa acara ini akan bertajuk 'Galaxy Unpacked for Every Fan'. Acara tersebut akan kembali diselenggarakan secara virtual melalui laman Samsung.com dan news.samsung.com pada 23 September pukul 10.00 am ET.

Sayangnya, terlepas dari pengumuman itu, Samsung belum memberikan detail lebih lanjut selain video teaser berdurasi 15 detik. Dalam video tersebut terlihat dua ponsel yang berubah warna dari Navy dan Mint menjadi Merah dan Pink. Teaser itu kini memperkuat rumor bahwa Samsung tampaknya akan merilis versi lain dari Galaxy S20.

Sebagaiman dilaporkan Android Police, laman web Verizon telah membocorkan versi berbiaya rendah dari Galaxy S20. Ponsel itu diduga akan bernama Galaxy S20 Fan Edition dan masih memuat beberapa kemiripan.

Sementara saat ini terlihat ada kecocokan warna dari gambar rendering yang bocor dengan yang ditampilkan dalam teaser Samsung. Ketiga warna dalam rendering diidentifikasi sebagai Red, Cloud Navy, dan Lavender (serupa pink) –kecuali Mint.

Dari gambar juga terlihat ponsel akan memiliki tiga kamera belakang berjajar ke bawah. Dengan ketiga kamera pada gambar diduga serupa dengan milik S20. Namun, sensor-crop zoom 48MP akan diganti lensa telephoto 8MP dengan zoom 3x.

Selain kamera, edisi Fan Edition diduga masih menggunakan seri Chipset Qualcomm Snapdragon 865. Namun kemungkinan besar seri ini akan memiliki RAM yang lebih kecil dengan baterai 4.500 mAh. Sedangkan untuk layar masih akan mempertahankan layar 120Hz dengan resolusi yang akan diturunkan menjadi 1080p. Terlepas dari prediksi ini, perihal ponsel apa yang akan diperkenalkan baru akan terungkap minggu depan. Meski begitu, tampak cukup memungkinkan Samsung kembali mengulang edisi S20. Mengingat –sebagaimana dilaporkan The Verge– hal serupa juga terjadi pada Galaxy Note 10 dan S10 yang memiliki versi 'Lite'.