IOS 14 atau versi terbaru dari perangkat lunak sistem operasi iPhone diluncurkan ke publik mulai Rabu 16 September 2020. Bagi setiap pemilik iPhone pun disarankan mengunduhnya karena ada banyak pembaruan di dalamnya. Lalu bagaimana caranya?

Mengutip dari Mac World, Kamis (17/9/2020), pestikan data ponsel sudah dicadangkan dan mengosongkan sebagian ruang sehingga memiliki cukup penyimpanan untuk iOS 14.

Jika tidak memiliki cadangan 20GB atau lebih di ponsel, hapus beberapa aplikasi untuk memberi ruang. Bila tidak memiliki cukup ruang, iOS juga akan menawarkan untuk menghapus sementara beberapa file.

Lalu colokkan iPhone ke pengisi daya, sebab iOS 14 tidak akan dipasang jika ponsel tidak dicolokkan ke listrik. Pastikan mengunduh melalui Wi-Fi, bukan jaringan 3G atau 4G, sebab mungkin akan kehabisan data.

Berikut cara mengunduh dan meng-install iOS 14 di iPhone:

1. Buka Settings > General > Software Update. iOS akan memeriksa apakah ada versi baru; jika tidak ada, pengguna akan melihat pesan 'Your software is up to date'. Terkadang ada sedikit menunggu hingga perangkat lunak tersedia.

2. Dengan asumsi ada versi baru yang tersedia, ketuk Download dan Install.

3. Masukkan kode sandi saat diminta, kemudian setujui syarat dan ketentuan jika diperlukan.

4. Perangkat akan mengunduh pembaruan di latar belakang. Pengguna akan melihat indikasi berapa banyak waktu yang mungkin dibutuhkan. Setelah unduhan selesai akan ada pemberitahuan.

5. Ketuk Details di jendela Notification. Ini akan mengarahkan kembali ke Settings > General > Software Update.

6. Ketuk Install Now. Tahap ini diperkirakan memakan waktu cukup lama.

7. Cara lainnya, pengguna dapat memilih Later. iOS akan menawarkan pembaruan pada malam hari, jadi pengguna hanya perlu memastikan perangkat dicolokkan.