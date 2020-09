RCTI+ pertama kalinya menayangkan The Untold Story of Esports Star Indonesia. The Untold Story of Esports Star Indonesia merupakan program yang menceritakan hal-hal tersembunyi yang terjadi di balik Esports Star Indonesia.

Drama dan persaingan akan mewarnai para player selama masa karantina dan kompetisi. Semua hal yang tak terlihat akan diceritakan dalam The Untold Story of Esports Star Indonesia.

Esports Star Indonesia sendiri merupakan ajang pencarian bintang eSports pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dalam prosesnya Esports Star Indonesia bekerja sama dengan tim profesional eSports di Indonesia, yaitu RRQ (Req Regum Qeon) untuk menemukan calon-calon bintang eSports.

Selain itu, para coach profesional juga terlibat untuk melatih langsung peserta Esports Star Indonesia. Menurut coach Jonathan dari coach tim Red Tiger, calon bintang eSports yang dicari harus mempunyai mentalitas juara dan tidak butuh mental yang lembak, serta bisa berkomunikasi dan bekerjasama dengan tim.

‘’Sejauh ini sih masih melihat dari luar-luarnya aja, gerak-geriknya karena kita emang perlu nge-coach-in secara langsung. Jadi, nanti sambil berjalannya dan sambil proses kita pilih," ujar Coach Jonathan.

Sementara, Coach Nyoong mengatakan pro player bukan hanya bermain, tapi harus profesional. Jadi, di situ harus ada passion, harus haus akan juara, semuanya harus all out mulai dari latihan sampai ke turnamen.

Kemudian, Coach Jonathan dan Coh Nyoong mereka berharap berhasil menjadi juara satu dan berjalan mulus sesuai ekspektasi saat permainan berlangsung. Apa lagi cerita yang akan hadir di The Untold Story of Esports Star Indonesia selanjutnya?

Tonton Program The Untold Story of Esports Star Indonesia di aplikasi RCTI+ atau melalui link https://www.rctiplus.com/programs/933/the-untold-story-of-esport-star-indonesia/episodes.

Segera download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menonton The Untold Story of Esports Star Indonesia dan konten-konten menarik lainnya.

Baca juga: Esports Star Indonesia Tembus 20.000 Gamers yang Daftar

(ahl)