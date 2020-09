RCTI+ menayangkan episode perdana Esport Star Indonesia How To Train a Legend dengan tema “Thank You, Timo’’. Philip alias Timo merupakan salah satu peserta Esports Star Indonesia dari tim Blue Rhinos. Philip menceritakan tentang bagaimana dia tereleminasi dari Esports Star Indonesia.

Philip mengatakan untuk match kesatu sudah seimbang tetapi komunikasi agak kurang karena suara caster dan penonton sempat masuk. Sehingga membuat tim Blue Rhinos kurang konsentrasi di match itu. Sementara di match kedua tim Blue Rhinos sudah percaya diri. Akhirnya di match kedua tim Blue Rhinos berhasil menang.

Kemudian di match ketiga tim Blue Rhinos ingin melakukan strategi seperti di match kedua. Namun, ternyata ada heroes dari tim Blue Rhinos yang di-banned oleh tim lawan yang membuat tim Blue Rhinos tidak percaya diri di match ketiga.

Kondisi semakin memburuk saat tim Blue Rhinos melakukan kesalahan. “Saat tim lawan Red Tigers sudah mati 4 dan tim Blue Rhinos terlalu memaksakan diri”, ujar Philip.

Akhirnya tim Blue Rhinos harus menerima kenyataan kalah dari tim Red Tigers di match ketiga. Hal itu membuat tim Blue Rhinos masuk babak eliminasi. Pada babak eliminasi Philip menjadi peserta yang harus tereleminasi dari Esports Star Indonesia.

Tayangan Esport Star Indonesia How To Train a Legend dapat disaksikan eksklusif di aplikasi RCTI+.

