JAKARTA - Epic Games menawarkan beberapa game gratis untuk dimainkan oleh para gamer. Beberapa dari game yang bisa dimainkan gratis itu, sebut saja Watch Dogs 2 dan Football Manager 2020.

Lebih lengkap Vg247 melaporkan bahwa setidaknya ada tiga game yang gratis. Game ini antara lain Watch Dogs 2, Football Manager 2020, dan Stick it to the Man gratis pekan ini di Epic Games Store.

Ketiga game tersebut tersedia untuk diunduh di Epic Games Store hingga 24 September.

Mungkin Anda sudah familiar dengan Watch Dogs 2 dan Football Manager 2020, tetapi Anda mungkin belum akrab dengan Stick it to the Man.

Dikutip dari situs Epicgames, game Stick it to the Man menampilkan Ray. Ia tinggal di sebuah dunia di mana segala sesuatu terbuat dari kertas dan stiker.

Diceritakan bahwa suatu hari dia mengalami kecelakaan dan bangun dengan lengan spaghetti merah muda raksasa mencuat dari otaknya. Konon, ini memberinya kemampuan dan mampu mengubah dunia di sekitarnya.

(ahl)