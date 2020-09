"GAME di zaman sekarang bisa menjadi karir. Kalau game bisa menghasilkan, why not? Ini mata pencarian baru di era Milenials sekarang.”

Kata-kata ini diucapkan oleh Boy William saat ibunda dari Aeden asal Cimahi datang ke panggung Esports Star Indonesia. Perjuangan Aeden untuk fokus di dunia esports awalnya tidak mendapat restu dari keluarganya. Namun setelah pihak keluarga bisa melihat bahwa kecintaan Aeden terhadap game Mobile Legends bisa menghasilkan, maka mereka pun luluh dan mulai mendukung juga memfasilitasi Aeden.

Boy William yang menyaksikan pertemuan Aeden dengan ibu dan kakak perempuannya pun ikut merasa terharu dan bahagia. Kebahagiaan Boy Willian di pekan ini agaknya berlipat-lipat ganda, karena selain bisa melihat kisah haru dari Aeden, tampuk kemenangan pun berhasil direbut oleh Blue Rhinos!

"Oh, wow! Dengar enggak apa kata Bankai tadi? Epic Comeback! Gue hepi banget, we took the crown episode kali ini gaes!" seru Boy William senang.

Sebelumnya Bankai, calon bintang esports asal Jakarta selaku kapten Blue Rhinos, pekan ini menjanjikan akan membawa kemenangan kepada Boy William di atas panggung. Untungnya, omongan Bankai ini tidak hanya menjadi janji kosong belaka. Blue Rhinos berhasil membuat Red Tigers bertekuk lutut dengan skor akhir 2 - 0!

Setelah dua minggu berada dalam tekanan, akhirnya Coach Marsha dan Coach Wizzking bisa tersenyum lega. Mereka berdua pun mengakui bahwa performa Bankai, Zoey, Scarlet, Luckyboi, dan Cardo memenuhi ekspektasi terbaik mereka.

"Episode kali ini Bankai paling MVP sih. Dia bisa mengatur permainan dari teman-temannya, ngasih semangat ke teman-temannya. Kedua perempuan di sini juga ganas banget," puji Coach Marsha sesaat setelah momen kemenangan.

Sayangnya, karena kalah di match kali ini, Hatzling calon bintang esports dari Jakarta dan Lyra calon bintang esports dari Bojonegoro terpaksa dieliminasi.

"Heronya menang. Jawhead lawan Angela itu kalahnya dari mana? Takutan mainnya, pasif. Enggak kepake itu (di Red Tigers), it’s not good," komentar Coach Nyoong atas performa Hatzling.

Senada dengan Coach Nyoong, Coach Emperor pun menyatakan kekecewaanya. "Mereka kehilangan fokus dan enggak pede. Komunikasi mereka, gue yakin hancur banget," kata Coach Emperor. Meski penampilan Abdul yang membawakan lagu Up to the Sky sempat memberi semangat kepada para calon bintang esports. Kenyataannya, Red Tigers harus rela mengakui kekalahan. Langkah apa yang akan diambil Blue Rhinos untuk mempertahankan kemenangan? Atau, apakah Red Tigers sudah kehilangan taringnya? Saksikan jawabannya di Esports Star Indonesia setiap hari Sabtu pukul 19.00 WIB hanya di GTV!