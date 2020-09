SETELAH hampir sepuluh tahun berada di pasaran, Nintendo 3DS kini resmi dihentikan produksinya. Hal itu ternyata sudah dilakukan sejak awal tahun, dan kini Nintendo hanya akan berfokus pada perangkat baru Switch.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa pembuatan sistem keluarga Nintendo 3DS telah berakhir," ucap salah seorang juru bicara Nintendo, dikutip dari Gameindustry.biz, Sabtu (19/9/2020).

Baca juga: Nintendo Switch Dapat Dua Game Eksklusif Monster Hunter 

Ia menambahkan, "Saat ini kami tidak memiliki rencana mengakhiri layanan online yang ada untuk keluarga Nintendo 3DS. Permainan online dan Nintendo eShop akan terus tersedia dan akan memungkinkan diakses dan diunduh ulang semua konten yang dibeli di masa mendatang."

Nintendo 3DS pertama kali dipasarkan pada 2011. Perangkat itu dirilis sebagai penerus keluarga DS. Meski, sebagaimana dilaporkan Comicbook, tidak langsung menjadi favorit para gamer, namun 3DS pada akhirnya berhasil menuai kesuksesan.

Hingga Juni 2020, perangkat itu tercatat sudah terjual sebanyak 75,9 juta unit di seluruh dunia. Dengan itu 3DS berhasil menyumbang setengah dari total penjualan keluarga DS. Bahkan perangkat lunaknya terjual lebih dari 384 juta unit, angka yang cukup untuk membuktikan kesuksesannya.

Baca juga: Setelah Animal Crossing, Nintendo Rilis Switch Fortnite 

Melihat itu tentunya akan menjadi hal yang cukup disayangkan. Terlebih penggemar juga cukup menyukai 3DS dan menganggapnya menghadirkan jajaran software yang terbaik. Misalnya game Super Mario 3D Land, Animal Crossing: New Leaf, Pokemon Sun and Moon, Metroid: Samus Returns, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, serta Kirby: Planet Robobot.

Meski begitu, pada dasarnya alasan pemberhentian produksi seperti adalah hal yang wajar. Sama seperti ponsel, suatu era dari perangkat game juga dapat berhenti ketika perangkat baru dirilis. Nintendo setidaknya telah menahan pemberhentian selama tiga tahun, waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan usai Switch hadir di pasaran.

(han)