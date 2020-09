BARU saja diumukan Fottbal Manager 2020 tersedia secara gratis di Epic Games. Hal ini tentu menjadi angin segar untuk para gamer. Mereka pun dapat memainkan game terbaru itu tanpa perlu memikirkan pembeliannya.

Selain Football Manager 2020, ternyata Epic Games juga menggratiskan dua permainan lainnya. Masing-masing adalah Watch Dogs 2 dan Stick it to the Man. Semuanya bisa didapat secara gratis mulai pekan ini di Epic Games Store.

Ketiga game tersebut bisa diunduh di Epic Games Store hingga 24 September 2020. Demikian dilaporkan Vg247.

Bagi para gamer mungkin familier dengan game Football Manager 2020 Watch Dogs 2. Namun bagaimana dengan Stick it to the Man.

Sebagaimana dikutip dari situs Epic Games, Stick it to the Man menampilkan tokoh Ray. Ia tinggal di sebuah dunia yang segala sesuatunya terbuat dari kertas dan stiker.

Diceritakan bahwa suatu hari Ray mengalami kecelakaan dan bangun dengan lengan spaghetti merah muda raksasa mencuat dari otaknya. Konon, ini memberinya kemampuan dan mampu mengubah dunia di sekitarnya.

(han)