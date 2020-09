DIRILIS dua tahun lalu, Among Us kini menjadi salah satu game yang populer. Setidaknya lebih dari 50 juta pengguna Android mengunduh game tersebut dari Play Store. Game ini dapat dimainkan secara multipemain yakni 4 sampai 10 orang dalam satu permainan.

Bagia Anda yang belum familier dengan Among Us, sebenarnya ini memiliki konsep serupa dengan game Werewolf. Anda akan memerankan peran atara Crewmate atau Imposter. Setiap peran memiliki tugas masing-masing untuk saling memenangkan permainan.

Berlatar di pesawat luar angkasa, setiap Crewmate akan diminta menyelesaikan misi yang tersedia dan menebak Imposter dalam game. Di lain sisi, Imposter bertugas mengagalkannya dan membunuh setiap Crewmate.

Berikut ini tips yang dapat perlu diikuti untuk memenangkan permainan Among Us, sebagaimana dikutip dari PC Gamer:

Crewmate

1. Selesaikan misi

Ini merupakan peran utama dari Crewmate. Ini akan tersedia dari misi pendek dan panjang bergantung host. Jadi pastikan Anda tidak hanyut dalam game dan melupakannya.

2. Awasi sabotase

Menyelesaikan misi memang penting, namun mengabaikan sabotase Imposter merupakan hal yang salah. Segera perbaiki setiap alat yang disabotase, jangan abaikan O2 dan Reaktor atau Imposter akan menang. Anda cukup mengikuti panah pada peta untuk menemukan kerusakan.

Anda juga dapat memperbaiki lampu yang disabotase. Terkecuali untuk pintu yang terkunci, itu harus ditunggu hingga terbuka lagi. Namun pastikan sekitar untuk tidak terjebak bersama mereka.

3. Periksa kamera, door logs, dan vitals

Sesekali Anda perlu melihat pada peta. Ini akan membantu Anda melihat situasi atau pergerakan pemain dan menghafal tata letak. Di peta MIRA HQ, Anda bahkan dapat mengecek log pintu. Sedangkan di Polus, Anda dapat memeriksa Kios Vitals untuk melihat Crewmate yang masih hidup.

Jika betuntung, Anda juga dapat mengetahui gerakan Imposter. Pemain yang memiliki gerakan tidak menentu kemungkinan seorang Imposter yang menggunakan Ventilasi untuk menavigasi kapal.

4. Amati tugas visual

Ada empat kemungkinan tugas visual di setiap peta, yakni Clear Asteroids, Empty Garbage, Prime Shields, dan Submit Can. Semuanya ada di The Skeld, terkecuali Clear Asteroid ada di Polus, dan Submit Can ada di Polus dan MIRA HQ.

Jika Anda pemain pemula, ada baiknya hal ini tidak dinonaktifkan. Pasalnya tugas visual dapat membantu melihat proses pemindaian di MedBay dan memastikan bahwa teman Anda tidak bersalah.

5. Lakukan pertemuan darurat

Jika Anda telah menemukan infromasi penting terkait Imposter, pastikan langsung melakukan panggilan darurat. Ini serupa dengan voting dalam game Werewolf. Anda dapat mengaksesnya dengan menekan tombol di kafetaria untuk peta The Skeld dan MIRA HQ atau di kantor untuk peta Polus.

Perlu diketahui, sabotase dapat menonaktifkan kemampuan Crewmates untuk berinteraksi dengan tombol Darurat.

Imposter 1. Gunakan ventilasi Berbeda dengan Crewmates, Tim Imposter memiliki akses ke ventilasi. Gunakan ini untuk menuju ruang tertentu, dan juga sebagai tempat bersembunyi sebelum menyerang target. Namun kemampuan sabotase dan cooldown kill akan nonaktif saat berada di ventilasi. 2. Pura-pura sibuk Cobalah berbaur dengan melakukan tugas yang dilakukan Crewmates. Saat rapat darurat dilakukan, Anda dapat menggunakan "tugas palsu" sebagai pembelaan atas tuduhan. Namun perlu diingat, Anda tidak dapat melakukan tugas visual. Jadi Anda dapat berhenti ke terminal dan pura-pura sibuk di sana. 3. Sabotase itu penting Anda dapat mematikan lampu untuk penyerangan cepat, menghancurkan reaktor dan pura-pura memperbaikinya sebagai alibi, atau dapat juga menyegel pintu untuk mengurung Crewmates dan menyerang mereka. 4. Hati-hati dengan kamera Sebagaimana dalam tips Crewmates, mereka dapat melihat Anda dari kamera. Jadi, pastikan Anda mengecek kondisi kamera. Jika menyala, ia akan menampilkan lampu merah berkedip. Meski begitu, di mana pun Anda harus berhati-hati agar pergerakan terlihat normal. 5. Melaporkan Crewmate yang terbunuh Sama seperti Werewolf, kepercayaan adalah hal yang penting. Jika sudah mendapatkannya, Anda dapat mencoba cara berikut yang berbahaya namun dapat berhasil. Anda dapat menjebak Crewmate dan melaporkan tubuh pemain yang dibunuh. Lebih baik lagi jika Crewmate yang Anda laporkan merupakan pemain yang telah dicurigai dan berada dekat tubuh korban. Dengan begitu Anda dapat membangun kasus persuasif terhadap mereka, dan mengamankan diri Anda. 6. Koordinasi Anda memang tidak dapat berbicara langsung dengan tim, tapi ini dapat dilakukan dengan melihat pada peta. Pastikan setiap anggota beroperasi terpisah agar memiliki alibi berbeda saat panggilan darurat. Setelah itu, ketika game hampir selesai dan Crewmate menjadi sedikit, Anda dapat melakukan sabotase yang menguntungkan semuanya. Contohnya Anda dapat mematikan lampu dan melakukan penyerangan bersama.