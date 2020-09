SALAH satu perusahaan asal Amerika Serikat, Space Hero Inc, sedang merencanakan misi penerbangan ke International Space Station (ISS). Mereka bahkan telah memesan kursi untuk penerbangan pada 2023. Tiket itu rencananya dijadikan hadiah dari acara reality show yang akan mereka tayangkan secara global berjudul "Space Hero".

Space Hero merupakan survival-reality show yang menggabungkan orang biasa dari berbagai negara dan latar belakang yang memiliki kecintaan terhadap luar angkasa. Nantinya mereka ditantang meraih gelar juara dan hadiah ke ISS.

Format acara dikemas sebagai pelatihan astronot semu, lengkap dengan tantangan yang menguji kekuatan fisik, mental, dan emosi selayaknya astronot sungguhan.

"Kami melihat dunia berubah di depan mata kami. Di saat-saat seperti ini kami ingin sekali memandang orang lain untuk alasan yang benar. Jadi inilah saatnya untuk melihat di antara kita untuk menemukan pahlawan yang akan menginspirasi masa depan yang cerah," ucap Thomas Reemer, pencetus proyek sekaligus salah satu pendiri Space Hero Inc, dikutip dari Deadline, Senin (21/9/2020).

Selain ketahanan, setiap konstestan dipilih dan dapat tersisih berdasarkan voting penonton. Ini akan melibatkan penonton dari berbagai negara. Acara tersebut rencananya juga akan ditayangkan melalui platform streaming global dan mitra penyiaran di setiap negara.

Sementara itu, belum dipastikan perusahaan mana yang akan mengakomodasi penerbangan ke luar angkasa. Namun sejauh ini Space Hero Inc telah menargetkan Roket SpaceX Dragon untuk digunakan. Adapun kecepatan direncanakan akan sebesar 17.000 mph; dengan pemenang akan menetap di ISS selama 10 hari, mengorbit 16 kali sehari, dan setelahnya kembali ke Bumi.

Semua itu, mulai proses seleksi dan perjalanan, akan ditayangkan dalam sebuah serial. Maka itu Space Hero Inc dikabarkan telah bekerja sama dengan Axiom Space yang dipimpin Mike Suffredini selaku produsen stasiun luar angkasa komersial pertama yang didanai swasta. Mereka akan menangani seluruh aspek misi, termasuk asuransi penerbangan dan pelatihan.

Selain itu, Space Hero Inc diketahui dalam tahap diskusi dengan NASA. Diskusi dilakukan untuk membicarakan kemitraan untuk insiatif pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di atas ISS.

Acara ini sebenarnya bukan rencana pertama yang pernah dibuat Space Hero Inc. Pada 2008, Reemer pernah bekerja sama dengan CEO Channel One Konstantin Ernst untuk acara serupa. Namun pada 2009, rencana itu gagal dan ditunda setelah Amerika Serikat menutup program pesawat ulang-alik NASA. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Deborah Sass, co-CEO Space Hero Inc, dan kini membuat proyek serupa.

"Ketika Thomas dan saya memulai usaha ini, kami sangat jelas bahwa tidak ada yang seperti itu di planet ini. Hari ini kami telah memulai misi kami untuk menemukan mitra distribusi kami dan siap untuk membawanya ke tahap berikutnya dan membuat dunia bersemangat tentang Space Hero," ucap Deborah Sass, co-CEO dari Space Hero Inc.

