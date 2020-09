ELECTRONIC Arts akan merilis seri terbaru dari Starwars pada 2 Oktober mendatang. Bersamaan dengan itu, Controller Gear –selaku perusahaan merchandise berlisensi resmi– memperkenalkan konsol game nirkabel baru dengan desain Starwars Squadrons yang akan menjadi judul baru dari seri game tersebut.

Sebagaimana dilansir Comicbook, Senin (21/9/2020), konsol ini memiliki tampilan khas desain helm "war-torn" New Republic yang kontras dengan warna putih dan tiga garis oranye di dua sisinya. Adapun Controller Gear rencananya menjual konsol tersebut secara terbatas dalam jumlah 2.500 unit.

Sementara konsol Starwars Squadrons diklaim akan kompatibel dengan perangkat generasi baru Xbox Series X dan S. Kemudian juga kompatibel dengan seri lain seperti Xbox One, One X, One S, dan One.

Tidak hanya itu, melalui laman resmi untuk preorder, mereka mengklaim ini akan kompatibel dengan PC yang menggunakan perangkat lunak Windows 10 dan tablet. Semuanya terhubung secara nirkabel melalui bluetooth.

Mendukung perangkat Xbox, konsol Starwars Squadrons dikatakan dilengkapi dengan Xbox Pro Charging Stand. Sementara untuk baterainya bakal memiliki besaran 2,4 volt yang dapat diisi ulang. Ini juga lengkap dengan sistem kontak magnetik untuk memberikan pengisian daya yang aman dan cepat setiap saat, serta kabel listrik sepanjang 6 kaki atau 1,8 meter.

Controller Gear mengklaim –meski tidak disebutkan secara spesifik– bahwa konsol ini memiliki masa pakai baterai yang lama. Sementara waktu pengisiannya hanya membutuhkan kurang dari tiga jam.

Selain itu konsol tersebut juga dilengkapi fitur Slip Resistant yang memungkinkan navigasi satu tangan melalui dasbor Xbox saat pengisian daya dengan alas nonslip khusus. Adapun konsol Starwars Squadrons bukanlah desain khusus pertama yang dihadirkan Controller Gear. Sebelumnya mereka juga pernah merilis desain unik lain dari game Super Mario dan Pokemon untuk Nintendo Switch. Kemudian ada Fallout dan God of War untuk Sony PlayStation 4.