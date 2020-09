USAI dirilis pada 2018, secara mengejutkan game Among Us telah menjadi fenomena baru. Selama satu bulan terakhir pemain dari berbagai negara saling berlomba dalam game ini. Innersloth, selaku pengembang Among Us, melalui unggahan di akun Twitter-nya mengklaim server mereka dapat mencapai 1,5 juta pemain dalam satu waktu.

Menyusul kepopularitasannya, kini Innersloth diketahui sedang mempersiapkan seri kedua dari game Among Us. Inverse melaporkan, game ini rencananya hadir sekira tengah atau akhir tahun depan, namun tanggal pastinya belum diumumkan. Ini juga termasuk fitur dan dukungan untuk perangkat konsol seperti PlayStation maupun Xbox One yang sudah diharapkan para penggemarnya.

Bersamaan dengan itu, Forest Willard selaku programmer Innersloth menyatakan bahwa hal tersebut bukannya tidak mungkin. Sejauh ini pengembang sudah merencanakan hal itu, namun kepastian akan hadir ke konsol belum bisa dijanjikan. Menurut mereka, memindahkan game seperti Among Us ke konsol tidaklah semudah yang dikatakan.

"(Port konsol) adalah sesuatu yang mulai kami bicarakan. Tapi kami harus membuat sistem untuk komunikasi cepat, untuk ROM, seperti Rocket League. Saya tidak tahu apakah kami dapat menerapkan obrolan suara konsol atau tidak. Salah satu hal pertama yang ingin ditambahkan adalah jenis sistem akun daftar teman, karena sangat sulit melakukan apa pun tanpanya," ucap Willard melalui siaran Twitch, Rabu 16 September 2020.

Sebagaimana yang disampaikan Willard, obrolan suara memang menjadi kekurangan utama dalam game. Setiap pemain harus berdiskusi menggunakan kolom pesan teks, atau beralih ke aplikasi lain seperti Discord. Ini tentunya tidak sejalan dengan konsep game konsol yang umumnya menggunakan fitur obrolan daring dari aplikasi konsol.

Meski begitu, membuat game dapat terhubung dengan fitur obrolan seperti PlayStation Network maupun Xbox Live tentunya dapat dilakukan. Namun, Willard menyampaikan pihaknya belum dapat menemukan solusi bagi pemain yang tidak menginginkan fitur tersebut. Di lain sisi konsep pesan teks tidak begitu ramah dengan konsol karena ini membutuhkan mouse atau keyboard.

Namun terlepas dari itu, tentunya jarak peluncuran yang akan dilakukan tahun depan masih membuka kemungkinan untuk hal perubahan. Terlebih dengan kepopularitasannya saat ini, bukan tidak mungkin jika Innersloth akan tetap berambisi untuk melebarkan sayap ke platform lain. Among Us sendiri merupakan game serupa Werewolf. Pemain akan terbagi atas Crewmate dan Impostor (penipu). Setiap Crewmate akan mendapat misi dn bertugas menebak Impostor. Sementara Impostor dapat melakukan sabotase dan membunuh setiap Crewmate. Untuk saat ini game Among Us dapat dimainkan di perangkat Android, iOS, maupun PC.