INNERSLOTH selaku pengembang game Among Us baru saja mengumumkan telah resmi membatalkan lanjutan yang sebelumnya direncanakan. Alasannya karena Among Us 1 sedang mengalami masa populer. Mereka pun ingin meneruskan kepopuleran tersebut.

Mengutip dari The Verge, Kamis (24/9/2020), alasan utama InnerSloth hendak membuat sekuel karena basis kode game Among US 1 sangat ketinggalan zaman dan tidak dibuat untuk mendukung penambahan begitu banyak konten baru.

Tetapi dengan melihat banyaknya orang yang menikmati Among Us 1 benar-benar membuat mereka ingin terus melanjutkan game seri pertama ini dan membawanya ke level selanjutnya.

Among Us merupakan permainan kerja sama tim yang mencari tahu siapa yang menyambotase awak ruang angkasa pemain yang sedang menyamar atau disebut Impostor.

Baru-baru ini game Among Us menjadi hits yang sangat besar, sebagian besar berkat popularitasnya di Twitch. Among Us juga menjadi game ketiga yang paling banyak dimainkan di Stream. SteamSpy memperkirakan game ini memiliki lebih dari 10 juta pemilik di Steam saja.

Angka-angka tersebut belum termasuk perkiraan seberapa banyak orang yang memiliki Among Us di iOS dan Android.

Meskipun sekuelnya telah dibatalkan, para pemain masih dapat memainkan game yang dibuat oleh pengembangnya. Maksudnya, semua konten yang mereka rencanakan untuk Among Us 2 akan masuk ke Among Us 1.

Pengembang juga menjelaskan peningkatan lain yang dapat dinantikan pemain, termasuk perbaikan yang dijanjikan untuk masalah server, dukungan buta warna, sistem pertemanan, dan tahap baru.

