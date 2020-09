“Hah? Loh kok belum pernah ketemuan selama setahunan ini?”

Soal cinta sih semua orang pasti memiliki kisahnya masing – masing ya. Hanya saja kisah cinta dari salah satu calon bintang esports ini membuat Boy William terheran – heran. Kenapa? Karena dari mulai menjalin hubungan selama lebih dari 1 tahun, kedua insan manusia ini belum pernah ketemu secara langsung! Di hari Sabtu 26 September nanti kita akan tahu jawabannya kenapa.

Sabtu pekan ini adalah babak terakhir Play Off di Esports Star Indonesia, sebelum masuk ke babak Knock Out. Jujur saja, team Blue Rhinos harus merebut kemenangan kalau tidak mau tertinggal jauh oleh Red Tigers. Pasalnya, sudah ada 4 orang dari Blue Rhinos yang tereliminasi. Kalau mereka mengalami kekalahan kembali, praktis Blue Rhinos akan sangat berat menghadapi babak Knock Out dengan proporsi pemain yang timpang.

Maka kali ini ada perbedaan signifikan yang dilakukan oleh Aville, kapten dari Blue Rhinos di minggu ini. Sebelum Coach Marsha dan Coach Wizzking memulai sesi coaching, Aville sudah memberikan brief strategi yang akan Blue Rhinos lakukan di match awal. Inisiatif yang dilakukan oleh Aville ini mendapat apresiasi tak hanya dari Coaches, tapi juga rekan satu teamnya.

“Aville ini teorinya bagus memang. Setelah gue rundingin dengan Wizzking tadi, kalau kita tambahin teori dari dia tadi, itu bagus. Cuma kita engga tahu perfectnya gimana nanti” ucap Coach Marsha

“Strategi yang dibikin Aville sih kacau lah. Udah pas banget. Udah keren, udah pasti bisa bantai Red Tigers” kata Dolz, salah satu calon bintang esports dengan nada yang sangat percaya diri

Sadar teamnya tidak boleh lengah di babak terakhir Play Off, Coach Nyoong mengingatkan Red Tigers agar selalu waspada dan meminta performa terbaik mereka.

“Momen itu bukan ditunggu, momen itu juga bukan dicari. Tapi momen itu di-create, dibikin, diciptakan. Lo (harus) pede, gue bisa dapetin ini nih. Intinya, kesalahan – kesalahan komunikasi yang kemarin jangan diulang” nasihat Coach Nyoong serius

Baik team Blue Rhinos dan Red Tigers sudah mengupayakan usaha terbaik mereka. Tidak hanya mencari strategi tak terkalahkan, para calon bintang esports pun dituntut untuk terus menyempurnakan soft skill yang diperlukan dalam game Mobile Legends seperti komunikasi dan kerja sama team.

Apakah strategi yang dipikirkan oleh Aville mampu membawa Blue Rhinos merebut kemenangan? Atau Red Tigers akan terlena dengan start yang baik dan lengah tertelan kekalahan? Saksikan ketegangan kompetisi para calon bintang esports di reality talent search esports pertama dan satu – satunya di Indonesia, Esports Star Indonesia hari Sabtu ini pukul 19.00 WIB hanya di GTV!

