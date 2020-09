SALAH satu situs video game asal Amerika Serikat, IGN, membagikan mode permainan baru dari game Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Game yang akan dirilis bulan depan ini dilaporkan bakal mengusung konsep multipemain lokal. Ini dapat mendukung hingga empat pemain dengan menggunakan karakter Crash, Fake Crash, Coco, dan Fake Coco.

IGN menyampaikan untuk saat ini game Crash Bandicoot 4: It's About Time tidak menghadirkan versi daring, termasuk papan peringkat. Namun, masih akan menghadirkan mode pertarungan kompetitif melalui Bandicoot Battle. Game pertama ada "Checkpoint Race" yang menghadirkan balapan bolak-balik untuk bersaing memperoleh waktu tercepat.

Baca juga: Project Next Game Mobile Legends Dikeluhkan Gamer, Ini Alasannya

Meski begitu, Checkpoint Race tidak hanya berfokus pada siapa yang paling cepat. Sesuai namanya, poin utama dalam game ini adalah perihal siapa yang paling banyak memenangkan checkpoint dalam suatu tingkat (level). Sehingga pemain yang paling lambat dalam balapan belum tentu akan menjadi peringkat terakhir.

Game kedua yakni "Create Combo" yang akan menghadirkan pertarungan untuk mereka yang gemar menghancurkan kotak peti. Pemain akan diminta menghancurkan peti sebanyak-banyaknya sepanjang jalur lari. Dalam setiap peti terdapat poin untuk dikumpulkan, dan itu bisa mencapai 32 poin untuk setiap peti.

Selain itu, game Crash Bandicoot 4: It's About Time juga menawarkan fitur kerja sama tim melalui mode permainan "Pass N". Melalui itu pemain dapat meneruskan pengontrol kepada pemain lain. Ini dapat dilakukan dalam variasi level standar maupun level N untuk saling membantu dan meneruskan progres dalam game.

Baca juga: Tembus 1 Juta Pemain, Game Rocket League Alami Masalah Server

Sebagai tambahan, game Crash Bandicoot 4: It's About Time juga akan menghadirkan "falshback level" untuk menguji kemampuan pemain. Sejumlah konstum dan karakter baru seperti Dingodile dan Tawna yang dapat dimainkan juga akan hadir. Pemain dapat dibuka melalui fitur "campaign" yang tersedia dalam game.

Rencananya Crash Bandicoot 4: It's About Time akan dirilis pada 2 Oktober 2020. Game ini akan tersedia untuk platform PlayStation 4 dan Xbox One.

(han)