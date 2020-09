Setelah menghadirkan tiga seri ponsel super canggih yaitu P40,P 40 Pro dan P 40 pro +. Kini Huawei Indonesia kembali meluncurkan jajaran produk anyarnya terdiri dari Laptop dan Tablet yakni MatebBoo X Pro, MateBook D 14 serta MatePad Pro . MatePad Pro menjadi tablet kelas flagship dengan desain yang minimalis sehingga mudah dibawa kemana-mana.

Huawei MatePad pro menghadirkan hiburan yang lebih mendalam, fitur pembelajaran yang efisien, dan pengalaman interaksi yang pintar dan mulus bagi para pengguna. Dengan rasio screen-to-body 90% dengan bezel yang super-slim 4,9 mm, Huawei FullView Display 10,8 inci ini menawarkan pengalaman visual yang luar biasa. Serta perpaduan Huawei M-pencil dan Smart-Magnetic Keyboard Case yang memudahkan tugas Anda atau hanya sekedar mencari inspirasi. Tablet ini adalah pendamping sangat ideal untuk belajar, hiburan, dan berbagai aktivitas lainnya.

Kini Okezone, akan mengulas kecanggihan Huawei Matepad Pro, tablet full flagship yang menampilkan design premium dan super-slim.

Design Premium serta Ringan

MatePad Pro hadir dalam balutan empat warna premium yang elegant serta memikat mata. Warna-warna indah ini terinspirasi dari alam yaitu Midnight Grey, Pearl White, Forest Green dan Orange.

Menampilkan desain yang diminati konsumen, Huawei MatePad Pro memiliki tampilan minimalis dengan bezel super-slim 4,9 mm dan punc hole di sudut kiri atasnya. MatePad Pro menghadirkan rasio screen to body mencapai 90 persen. Memiliki layar AMOLED berukuran 10,8 inch dengan panel LCD menawarkan pengalaman visual yang luar biasa, ketika Anda mencari inspirasi atau menyelesaikan beberapa tugas dengan mengusung resolusi 2560 x 1600 pixel.

Huawei MadePad Pro memiliki design minimalis dengan bezel super-slim 4,9 mm dan bodi hanya 460 gram

Diberikan fitur Eye-Comfort yang menghadirkan tampilan layar yang nyaman agar setiap detail gelap atau cerah terlihat jelas dengan gamut warna tingkat sinematik DCI-P3 dan kecerahan 540 nit. Disertifikasi oleh TÜV Rheinland6, layar ini secara signifikan mengurangi cahaya biru untuk melindungi kesehatan mata sehingga Anda tak perlu khawatir untuk menikmati hiburan atau, bekerja dalam periode yang lama.

Bodi Huawei MatePad Pro ini memiliki berat 460 gram dirancang dengan anggun agar portabel dan tahan lama, sehingga ringan dibawa dalam tas ransel. Menyelipkan tablet ini di ransel Anda hampir seperti selembar kertas. Desain antena yang tidak terlihat memberikan tampilan yang ramping dan murni.

Selain itu, Huawei membekali tablet barunya ini dengan quad channel dan juga quad speaker. Dan dengan streo Histen 6.0 3D serta penyetelan oleh Harman Kardon yang menjanjikan kualitas suara layaknya berada di sebuah home theater.

Dual Kamera Design

Huawei MatePad Pro dibekali dua kamera yaitu kamera depan yang beresolusi 8MP dengan f/2.0 fokus otomatis, bergaya punch hole dan kamera belakang beresolusi 13MP dengan dengan f/1.8, fokus otomatis dan didukung flash. Saat menggunakan kamera mendukung mode profesional, gerakan lambat, pemandangan malam hari, panorama, rana streamer, HDR, fotografi tunda, foto dinamis, koreksi dokumen dan mode pemotretan lainnya; mendukung kecantikan, fotografi waktu, fotografi kontrol suara, pengambilan wajah tersenyum, pelacakan target dan pengaturan fungsional lainnya

Belajar dan Bekerja menjadi Menyenangkan

Saat inspirasi Anda datang raihlah segera Huawei MatePad Pro, karena dilengkapi dengan HuaweI M-pencil. Anda bisa menggunakan untuk membuat catatan atau menggambar sketsa, ragam warna dan membantu mengeksplorasi kreativitas Anda. Dilengkapi dengan 4.096 Levels of Pressure Sensitivity, ia menangkap setiap nuansa gerakan Anda untuk menulis atau menggambar.

Huawei MadePad Pro dilengkapi M-Pancil dengan 4.096 Levels of Pressure Sensitivity

Tak hanya dilengkap Huawei M-pancil, Huawei MatePad Pro dipasangkan Smart Magnetic-Keyboard Case, Anda akan tenggelam dalam ritme mengetik yang menyenangkan dengan perjalanan tombol 1,3 mm, yang terasa seperti keyboard laptop asli. Dengan sudut dudukan ganda, Anda dapat menyesuaikannya untuk pencahayaan dan lingkungan yang berbeda. Perpaduan Huaewi M-Pencil dan Smart Magnetic-Keyboard Case memudahkan pengguna untuk mencatat dan menangkap inspirasi yang didapat saat bekerja dan belajar.

Ketika ide inspirasi telah datang percayakan ke Huawei MatePad Pro. Dengan fitur-fitur WPS yang serbaguna, membantu Anda bekerja dengan lebih efisien dan mudah. Gunakan Voice Note-taking untuk meninggalkan komentar Anda saat mencoret-coret dalam mode tinta pintar untuk melingkari atau menyorot bagian-bagian penting untuk pengeditan lebih lanjut.

Performa Serba Bisa dan Luar Biasa

Berkat chipset andalan Kirin 990 dari Huawei MatePad Pro menghadirkan kinerja yang jauh lebih baik dan efisiensi energi yang meningkat. Perangkat ini didukung RAM dual-channel hingga 8GB LPDDR4X untuk dukungan multitasking. Huawei MatePad Pro dirancang tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk bekerja dengan neural processing unit (NPU) dikembangkan sendiri oleh Huawei, secara cerdas mengalokasikan daya komputasi sambil meningkatkan kinerja AI.

Dengan GPU 16-Core Mali-G76 yang ditingkatkan oleh teknologi GPU-Turbo, memberikan visual maksimal untuk film dan game. Kapasitas RAM-nya 6GB, dengan penyimpanan internal 128GB yang masih bisa di-ekspansi dengan NM card hingga 256GB.

Pengisian Daya Baterai Cepat

Jika Anda membutuhkan gadget sebagai penunjang aktivitas harian yang memakan waktu lama Huawei MatePad Pro sangat cocok digunakan karena diklaim mampu bertahan selama 12 jam karena disematkan baterai 7250mAh yang sangat besar dengan fast charging 40 watt menggunakan kabel, dan 15 watt jika di-charge secara nirkabel.

Bekerja sesuai dengan optimasi perangkat lunak Huawei untuk memberikan daya baterai yang tahan lama. Manajemen daya yang dioptimalkan secara ketat dari NPU ganda dan layar LCD yang kurang haus daya bergabung untuk memberikan daya tahan yang luar biasa. Tak hanya itu Anda haru tahu bahwa MatePad Pro adalah tablet pertama di dunia yang mendukung pengisian nirkabel.

Fitur Interaksi yang Pintar untuk Temani Aktivitas Sehari-hari

Fitur interaksi pintar yang dimiliki Huawi Matepad Pro sangat cocok untuk temani aktivitas sehari-hari karena menjalankan EMUI 10.1, tablet Huawei yang baru mencakup beragam fitur pintar yang memanfaatkan sepenuhnya teknologi Huawei untuk secara mendasar mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat mereka. Multi-Window tidak hanya memungkinkan dua aplikasi terbuka secara bersamaan, aplikasi juga dapat berinteraksi satu sama lain untuk efisiensi multi-tasking secara maksimum. Pesan teks dapat dijawab melalui Floating Window yang membuat tampilan di atas aplikasi aktif, memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas sederhana tanpa perlu menghentikan dari aktivitas yang sedang dilakukan. EMUI 10.1 juga dilengkapi Huawei MeeTime, aplikasi video bawaan Huawei yang mendukung panggilan video berkualitas tinggi hingga 1080p antara dua perangkat Huawei.

Huawei Matepad Pro dilengkapi fitur menarik sekali yaitu Multi-screen Collaboration serta Huawei App Multiplier ini, tablet minimalis dapat menunjang gaya produktivitas sehari-hari Anda menjadi lebih mudah. Karena dengan fitur Multi-screen Collaboration dapat melakukan panggilan video langsung dari tablet, menggunakan data informasi yang terhubung dengan smartphone Huawei mereka dengan Huawei MatePad dan menggunakan dua perangkat secara bersamaan dalam satu layar, memudahkan melakukan panggilan, mengirim pesan dan memeriksa foto dari ponsel Anda di layar tablet. Anda hanya tinggal menarik dan melepas file di antara kedua perangkat, dan mengeditnya saat mengobrol dengan teman-teman di ponsel Anda menggunakan keyboard yang sama. Kolaborasi lintas-perangkat ini membuat hidup dan bekerja lebih mudah dan efisien.

Huawei MatePad Pro dilengkapi fitur Multi-screen Collaboration

Sedangkan Huawei APP Multiplier memungkinkan pengoperasian spontan dari aplikasi yang sama. Opsi belanja Anda dapat ditampilkan berdampingan untuk Anda bandingkan dan pembacaan berita dapat lebih informatif karena Anda dapat memeriksa laporan dan foto yang relevan yang ditampilkan secara paralel.

Huawei Mobile Service

Huawei Mobile Services menyajikan berbagai aplikasi atau layanan resmi dari Huawei untuk menunjang produktivitas pengguna. Mulai dari AppGallery, berisikan berbagai macam aplikasi yang ditawarkan di dalamnya, serupa dengan toko aplikasi Google Play Store hingga Huawei Mobile Cloud.

Pada AppGallery, Anda bisa menemukan berbagai macam aplikasi berdasarkan kategori, Game, Alat, Anak-Anak, Belanja, Berita & Bacaan, dan sebagainya. Pada bagian sub-game, misalnya,aplikasi dibagi kembali mulai dari Aksi, Bermain Peran, Game Olahraga hingga Strategi. Memiliki fitur deteksi 4-lapisan dalam memastikan aplikasi unggulan aman untuk diunduh dan digunakan, Anda cukup telusuri dan unduh aplikasi yang dibutuhkan.

Pada AppGallery ada aplikasi favorite terbaru yang tersedia yaitu Aplikasi Entertainment mulai dari First Media X Mobil, Drop Stack Ball- Fall Helix Blast Crash 3D, Joox, Hago, MaxStream dan lainnya. Tak hanya kini tersedia App Transportation cocok untuk digunakan untuk para traveler untuk memudahkan setiap perjalanan baru Anda mulai dari Batik, Lion Air, Garuda Indonesia Mobile, My Blue Bird dan Traveloka.

Huawei Mobile Service juga menyediakan Huawei ID yang menjadi akses utama dalam mengeksplorasi layanannya. Setelah registrasi, Anda bisa melakukan login pada perangkat ponsel, tablet, ataupun PC.

Sementara itu, Anda tak perlu khawatir mengenai penyimpanan data. Huawei Mobile Service pun memberikan pelayanannya dengan mengusung Huawei Mobile Cloud untuk Anda yang ingin menyimpan file foto, video, kontak, catatan, dan informasi lainnya.

Pencarian Mudah dengan Petal Search Widget - Find Apps

Dalam ponsel pintarnya ini, Huawei memperkenalkan layanan pencarian yang bernama Petal Search Widget – Find Apps. Serupa dengan Google, Huawei MatePad Pro juga bisa membantu Anda menemukan segala informasi, mulai dari berita atau aplikasi yang Anda inginkan.

Untuk mencari aplikasi yang belum terinstall dan masih dalam pengembangan di AppGallery, Anda bisa dengan mudah memasukan kata kunci, kemudian Petal Search Widget – Find Apps akan menemukan aplikasi yang Anda inginkan beserta sumber aplikasi tersebut. Sumber aplikasi pastinya sudah aman dan terjamin, seperti AppGallery (terverifikasi) atau APKPure.

Selain itu, pengguna juga akan dengan mudah mendapatkan informasi atau berita yang lebih lengkap melalui Bing yang sudah tersedia di dalam Huawei MatePad Pro.

Table canggih ini sudah resmi dijual di Indonesia dibanderol dengan harga Rp 11,999 juta bersama dengan jajaran laptop anyar terbaru yaitu MatebBoo X Pro, MateBook D 14.

Kesimpulan

Huawei MatePad Pro tablet canggih dengan design mininalis dengan rasio screen-to-body 90% dan bezel yang super-slim 4,9 mm sehingga mudah dibawa kemana-mana. Diklaim mampu bertahan 12 jam karena dibekali baterai 7250mAh yang tahan lama dengan charging dengan kabel maupun nirkabel. Hingga kemampuan hardware yang cukup powerful berkat chipset Kirin 990.

Tablet canggih ini dijual satu paket dengan aksesoris stylus Huawei M-Pencil dan-keyboard nirkabel Huawei Smart-Magnetic Keyboard Case, semakin memudahkan Anda dalam menyelesaikan tugas atau hanya ingin mencari inspirasi.

Satu hal yang menjadi perhatian dengan fitur baru dan menarik yaitu Huawei Share Multi-screen Collaboration Anda dapat melakukan panggilan, mengirim pesan dan memeriksa foto dari ponsel Anda di layar tablet. Anda hanya tinggal menarik dan melepas file di antara kedua perangkat, dan mengeditnya saat mengobrol dengan teman-teman di ponsel Anda menggunakan keyboard yang sama.

Spesifikasi Huawei MatePad Pro

Display

Size: 10.8” IPS LCD Display Resolution: 2560 x 1600 (WQXDA) Aspect Ratio:16:9&16:10Supported Brightness: 540 Nits Color: 96% NTSC DCI-P3

Touch Screen Multi-Touch: 10 Points

Film: Fingerprint Resistance Film Applied

Dimentions 246mm x 159mm x 7.2mm1

Weight 460 grams1

Processor HUAWEI Kirin 990

CPU: 2 x A76 @ 2.86GHz + 2 x A76 @ 2.09GHz + 4 x A55 @ 1.86GHz

Graphics Card World’s First 16-Core Mali-G76 GPU

Storage Options

RAM: 6GB ROM: 128GB Cloud: 5GB / 50GB / 200GB / 2048GB Options Available Expandable Memory: Supports Nano-SD Card up to 256GB

Camera

Rear Camera: 13MP with f/1.8 auto-focus Front Camera: 8MP with f/2.0 auto-focus Flash Audio Configuration

Microphone: 4 x Digital Microphones Speakers: 4 x High-Quality Speakers

WLAN Support

Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bands: 2.4GHz @ 300Mbps / 5GHz @ 1733Mbps Antenna: 2 x 2 MIMO Encryption Modes: WPA/WPA2/WEP

Bluetooth Support

Bluetooth: Version 5.1 (Compatible with 4.0 – 4.2) also compatible with Bluetooth: 2.1+EDR

Operating System

EMUI 10 (Powered by Android OS Platform)

HUAWEI Mobile Services Product

