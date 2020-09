PENGEMBANG game miHoYo mengumumkan Genshin Impact hadir untuk PC, smartphone, dan PS4. Mulai 28 September, game Genshin Impact bisa dimainkan secara gratis di perangkat tersebut.

Mengutip dari Gamerant, Selasa (29/9/2020), miHoYo juga mengungkapkan game Genshin Impact akan dirilis untuk konsol lain. Di Nintendo Switch telah diumumkan dengan versi terpisah, namun belum memiliki tanggal rilis resmi.

Kemudian pengembang memberi isyarat tampaknya PS5 akan menjadi satu-satunya konsol generasi berikutnya yang bisa memainkan game ini.

Lalu sepertinya tidak ada rencana untuk merilis Genshin Impact di konsol Microsoft Xbox, baik Xbox One maupun Xbox Series X/S. Hal itu membuat Xbox sebagai satu-satunya platform utama yang tidak akan digunakan oleh Genshin Impact setelah diluncurkan.

Tapi mungkin saja jika game ke depannya tersebut berhasil di platform lain, akhirnya akan masuk ke sistem Microsoft, termasuk Xbox.

Sebelumnya ketika dirilis pada 2019 Genshin Impact menimbulkan kontroversi setelah tampilannya disebut mirip dengan game Legend of Zelda: Breath of the Wild. Namun akhirnya game ini mampu berdiri sendiri dan cukup disambut baik publik.

