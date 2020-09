NINTENDO mengumumkan tanggal rilis untuk downloadable content (DLC) game Pokemon Sword and Shield: The Crown Tundra. DLC ini dijadwalkan hadir pada 22 Oktober 2020, lengkap dengan akses gratis untuk pemain yang sudah memiliki kartu ekspansi Isle of Armor.

Melansir Screenrant, Rabu (30/9/2020), masih berlatar di wilayah Galar, DLC game ini akan memberikan dua arena tambahan bernama Isle of Armor dan Crown Tundra. Keduanya akan membawa ratusan karakter Pokemon yang sebelumnya absen saat transisi game dari sistem Nintendo 3DS menjadi Switch.

Baca juga: Cetak Rekor, Kartu Koleksi Pokemon Dilelang Seharga Rp2,9 MiliarÂ

Tidak hanya Pokemon biasa, beberapa yang legendaris dan mythical juga akan ditambahkan dalam DLC game. Seperti Kubfu yang akan muncul di area Isle of Armor dan Calyrex yang akan hadir di Crown Tundra.

Dexerto melaporkan bahwa seri terbaru ini juga akan menambahkan evolusi sekunder dari Slowpoke yang disebut Galarian Slowking. Monster itu juga akan memiliki beberapa gerakan khusus seperti "Eirie Spells" atau serangan psikis untuk menghilangkan 3PP dari langkah terakhir lawan.

Kemudian pemain akan mendapat kemampuan mengubah baju selama pertempuran. Ada pula mode baru Dynamax Adventures yang memungkinkan pemain menukar pokemon-nya dengan bentuk legendaris monster dari Alolan. Tidak ketinggalan Ability Patches untuk memunculkan kemampuan tersembunyi dari pokemon.

Baca juga: Game Pokemon Go Hentikan Dukungan untuk Ponsel OS LawasÂ

"Di The Crown Tundra, Anda mungkin mendapatkan item baru yang disebut Ability Patches. Mereka sulit didapat tetapi sepadan dengan usaha. Jika Anda menggunakannya di Pokemon, kemampuannya spesiesnya akan berubah menjadi tersembunyi, jika ada," tulis situs resmi Pokemon.

Sementara itu, bersamaan dengan pengumuman ini, Pokemon juga mengumumkan bahwa pemain akan mendapat kompatibilitas transfer data akhir tahun ini. Dengan itu nantinya pemain dapat mentransfer Pokemon dari Pokemon Sword and Shield ke Pokemon Go. Dengan catatan, Pokemon tersebut sudah terdaftar dalam Pokedex atau sudah ditangkap satu kali.

(han)