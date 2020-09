TERNYATA data yang dihapus dan masuk ke tempat sampah atau recycle bin masih memiliki ruang penyimpanan di disk komputer. Maka itu, sangat penting mengosongkannya sesekali untuk memberikan ruang lebih.

Jika Anda menggunakan komputer Mac, sebenarnya ada cara yang cukup sederhana untuk mengosongkan sampah secara otomatis sesuai jadwal. Inilah yang perlu Anda lakukan, sebagaimana dirangkum dari Ubergizmo, Kamis (1/10/2020).

Cara Mengosongkan Sampah di Mac Setiap 30 hari

1. Di Finder di Mac Anda, pilih Finder > Preferensi, lalu klik Lanjutan

2. Pilih "Remove items from the Trash after 30 days".

3. Ulangi langkah-langkah tersebut jika Anda ingin kembali ke mode manual.

Baca juga: Desain Baru Outlook untuk Mac Akan Hadir Bulan Depan

Perhatikan bahwa kata-kata itu dapat diartikan dalam beberapa cara yang menunjukkan bahwa sampah dikosongkan setiap 30 hari.

Namun, bukan itu masalahnya. Artinya, setiap kali Anda menghapus data dan memasukkannya ke tempat sampah, data tersebut hanya akan dibuang dari tong sampah 30 hari setelah dihapus.

Diberitahukan juga bahwa apa pun pengaturan Anda, data di tempat sampah setelah dihapus dari iCloud Drive akan otomatis dikosongkan setelah 30 hari.

Langkah-langkah ini untuk mengatur jadwal hanya berfungsi dengan file lokal yang disimpan di komputer Anda.

Ini berarti cukup banyak untuk semua hal yang dihapus masuk ke tempat sampah. Anda memiliki waktu 30 hari di mana dapat memilih memulihkan data jika berubah pikiran.

Baca juga: Game Fortnite Save the World Akan Dihapus dari MacOS

Cara Memulihkan Data dari Recycle Bin di Mac Jika ada data yang mungkin keliru dihapus, ada proses yang cukup sederhana untuk memulihkannya. Namun, ini hanya berfungsi jika data masih ada di tempat sampah. Tetapi jika telah dihapus secara permanen dari sampah, Anda kurang beruntung kecuali memulihkan Mac yang dicadangkan sebelumnya. Adapun caranya adalah: 1. Klik ikon Trash di Dock Anda. 2. Seret item keluar dari Sampah ke desktop, atau pilih item dan buka File > Taruh Kembali di mana file tersebut akan dikembalikan ke lokasi aslinya. Baca juga: Cegah Baterai Boros, Google Tingkatkan Chrome di MacOS