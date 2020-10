Bagi Anda penggemar game mobile, mungkin tidak asing lagi mendengar judul game Among Us. Game ini tengah populer dan berada di urutan teratas di toko aplikasi Google Play Store.

Apa yang membuat game Among Us begitu populer? Diambil dari berbagai sumber, game Among Us dikembangkan oleh Innersloth dan menyuguhkan permainan kewaspadaan terhadap orang-orang di sekitar karakter dalam permainan.

Among Us kabarnya meraih peningkatan jumlah download hingga 661 persen atau sekira 18,4 juta unduhan pada Agustus 2020. Pada platform mobile, game ini diunduh lebih dari 86 juta kali.

Dimainkan PewDiePie

Game Among Us konon mulai populer sejak YouTuber PewDiePie bermain game tersebut. Berkat live streaming yang dilakukan, banyak orang menjadi penasaran untuk menjajal game Among Us.

Bisa Jadi Crewmate atau Impostor

Game Among Us memungkinkan gamer menjadi crewmate atau impostor. Keduanya memiliki tujuan dan kemampuan yang berbeda. Misalnya, bila gamer menjadi crewmate, maka ia bisa menyelesaikan tugas (task) yang ada dalam permainan. Crewmate juga harus mencari tahu siapa impostor dalam permainan.

Sedangkan impostor memungkinkan gamer untuk melakukan sabotase di dalam pesawat. Melalui ventilasi, gamer juga bisa berpindah tempat. Impostor juga bisa melumpuhkan setiap crewmate secara diam-diam.

Baca juga: Sejarah Singkat Mengenai Perkembangan Komputer

Diskusi Bagian yang cukup menarik dari permainan ini ialah sesi diskusi, apabila ditemukan korban atau crewmate yang mati. Pada sesi diskusi, gamer bisa menuduh gamer lain sebagai impostor melalui sistem voting. Gamer yang banyak dipilih dari sistem voting itu akan dikeluarkan dari pesawat. Pada sesi diskusi, gamer bisa memakai fitur chat guna meyakinkan gamer lainnya untuk menentukan siapa yang akan dikeluarkan dari pesawat. Dukung Crossplay Salah satu hal menarik ialah game Among Us mendukung fitur crossplay. Fitur ini memungkinkan gamer bisa terhubung dengan gamer lainnya yang memakai device yang berbeda.