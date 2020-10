PENGEMBANG game Electronic Arts secara resmi mengumumkan kehadiran Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Terdapat peningkatan grafis, cross-play, dan banyak lagi dalam seri terbaru game balapan Need for Speed ini.

Dikutip dari Neowin, Selasa (6/10/2020), ada banyak sekali pembaruan yang ditawarkan game Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Remaster ini mencakup semua downloadable content (DLC) premium pasca-peluncuran yakni SCPD Rebel Racer Pack, Super Sports Pack, Armed and Dangerous Pack, Lamborghini Untamed Pack, dan Porsche Unleashed Paket serta dukungan multipemain lintas platform.

Autolog juga kembali untuk pemain yang ingin mengalahkan skor tinggi lawan mereka di semua mode.

Dengan dimasukkannya semua paket DLC tersebut menambah lebih dari enam jam gameplay serta 30 tantangan baru.

Remaster ini juga hadir dengan pencapaian baru, warna mobil, balutan, mode foto yang diperbarui, serta peningkatan berbagai elemen gameplay untuk pengalaman keseluruhan yang lebih baik.

Game Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sendiri akan dirilis di seluruh PC (Origin dan Steam), Xbox One, dan PlayStation 4 pada 6 November 2020. Diikuti peluncuran di Nintendo Switch pada 13 November.

Versi PC akan mendukung resolusi hingga 4K pada 60FPS. Sementara pemain Xbox One X dan PlayStation 4 Pro dapat memilih antara 4K pada 30FPS dan 1080p pada mode 60FPS.

Versi dasar dari konsol ini akan menjalankan game pada 1080p 30FPS. Sementara di Nintendo Switch, remaster akan bekerja pada 1080p 30FPS saat dipasang dan 720p 30FPS saat dilepas.

